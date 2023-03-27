奇景再現！網傳內地平價團集體「公廁」食杯麵　網民：何必呢

內地與香港恢復全面通關，於香港街道和景點亦重現內地旅行團的身影，而早前網上瘋傳數張有關內地旅行團於街上立食兩餸飯的「奇景」，不但引起網民熱烈討論，旅發局總幹事程鼎更曾表示希望類近情況「不再發生」。但日前，有網民於社交平台上分享，指發現有疑似內地旅行團，整團人竟然「一人一個杯麵」站在淺水灣公廁的旁邊進食，更指這次「兩餸飯團餐都無得食」，「進化到自備乾糧咁勁?」。



圖自Facebook「香港茶餐廳及美食關注組」

早前兩餸飯內地團的照片於網上瘋傳，而旅遊發展局總幹事程鼎曾於電台節目表示，香港這些不太有規範的旅行團，做法未必會違反法例，但會對旅客體驗有所影響，而且更會引起居民與旅客之間的矛盾，當局已正視該情況和跟進，並希望不會再出現此等情況。

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但於日前(26日)，有網民卻於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上分享指「兩餸飯團餐都無得食,一人一個杯麵企喺淺水灣公廁條街到食就夠哂飽肚...」，並貼上兩張疑似為內地旅行團，團友們於淺水灣公廁花圃旁邊進食杯麵的照片。從圖中可見公廁旁有數十人聚集，每人手拿一個杯麵於花圃邊「立食」，樓主見此畫面都不禁表示「以前都話幫襯下翠華，現在進化到自備乾糧咁勁？」

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帖文一出即引起網民熱烈討論，有網民表示該些人的行為「呢班人肯定冇消費，所以冇團餐食，更笑指「有麵食好過食風」。有人則好奇團友杯麵的熱水從何而得「杯麵熱水邊度嚟?」，「公廁依家勁到有熱水?」。有網民更直指該情況「影響市容」和影響香港的聲譽，「過門都係客，真係失禮人」，更稱「呢啲旅行社真係要嚴懲」。但有網民則表示旅行團之所以會食「杯麵」，是因「聽講呢啲團好平，購物團幾十蚊一日…」，「免費或低價團系咁啦 旅行社唔通蝕本咩」，團費已經決定一切「一分錢一分貨」。