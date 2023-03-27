和尚走入大埔熟食中心「化緣」勸戒肉食素？網民教一點分辨假和尚

佛教是亞洲地區如中國、韓國、日本、泰國等地的重要宗教，也是世界的3大宗教之一。而每個地方的佛教和尚都有不用的戒律和守則，甚至讓人有諸多誤解。近日（25日）有網民在社交平台的街坊群組上貼出圖片，指發現一名身穿灰衣的疑似和尚正在大埔熟食中心「化緣」，圖片引起網民熱議。



（Facebook@香港突發事故報料區及討論區）

昨日（26日）有網民在連登討論區上貼出3張圖片，稱一位和尚走入大埔熟食中心，勸喻正在用餐的市民不要食肉轉為吃素，引發網民討論。不過其實該3張照片是來自Facebook的地區群組，指該為疑似和尚的確是走入大埔熟食中心，不過不是為了勸人吃素，而是為了「化緣」。

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（Facebook@香港突發事故報料區及討論區）

（Facebook@香港突發事故報料區及討論區）

不過因為帖主沒有提到和尚的化緣是為了討食物還是討錢，於是引起網民的連番揣測。有認識佛教的網民稱：「出家人化緣時間，只在早上；南傳僧人化緣，必須赤腳，更加唔會進入食肆之內」，提到假和尚的共通點是會穿上鞋子到處搵食，因此觀察「有沒有穿鞋」這一點已可簡易分辨真假和尚，更質疑和尚走入食肆範圍「化緣」違反佛教守則。

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網民怒轟灰衣男只是「假和尚搵食」，表示「正式出家人係唔會咁樣化緣」、「真正化緣唔收錢，只收食物」，提醒港人勿被濫用同情心「香港只有假和尚咁樣做」、「專才搵食」、「比錢假和尚，小心行衰運」、「老實講一毫子都唔會畀，如果佢哋搵唔到食自然會消失」、「整份鹹蛋蒸肉餅俾師父」。

👇👇👇以下為太和寺僧人正在九龍城托砵👇👇👇

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前藝人兼為律師的翁靜晶也將消息分享在自己開設的Facebook專頁「佛門警訊」上，指現時香港四處都有假和尚現身，形容情況是「大陸騙子扮成和尚，瘋狂地進攻香港」。除此之外，疑似假和尚也不止現身大埔，有網民曾在旺角街市、灣仔、中環等都遇到過類似事件，從網民上載的圖片和影片可見，不少大方港人對假和尚施捨金錢，令翁靜晶不禁語重心長地提醒大家切勿受騙，齊齊「切記要斷其財路，方可絕其歪心」。

👇👇👇以下為假和尚正在「化緣」 （全部都有著鞋！）👇👇👇