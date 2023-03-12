移英港人轟英國亂收超貴水費　一年OOO鎊！無水錶只用一標準計錢

自英國開放BNO Visa後，不少港人移民英國另覓生活，不過就要用一段時間去重新適應當地的全新生活節奏。一名移英港人在社交媒體發帖，指自己近日收到一張由英國供水部門寄出的水費單，發現金額十分昂貴，令他憤怒地直言「住 apartment 無得淋花無得洗車，得兩個人都用唔到幾多水」，更有被「老屈」的感覺！



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該網民在Facebook群組「英國香港人生活交流區」發帖，稱自己日前收到水費單，要求繳交£700（約港幣$6,556）水費一年，而他為此感到憤怒，表示自己家中只有2個人生活，又經常不在家中，再加上「住 apartment 無得淋花無得洗車」，家中也沒有使用洗碟機等比較耗水的電器，用水量十分有限。

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而令樓主最憤怒的是，當局根本沒有在單位安裝水錶，水費完全以單位的大小來「估計」用水量來收費，而不是計算有多少人居住在單位內，令他怒轟「都幾痴線」、「有俾人老屈嘅感覺」、「根本亂嚟」、「呢度gas又係唔睇錶亂估我用量，水又係，真係老屈」。

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翻查資料，英國計算水用量有兩種方法，第一種是不按錶收費（Unmetered），昂不按水錶收費，供水公司會以1.房屋的類型、2.房間數量、3.住戶人數、4.所在地的平均水錶用水量等來計算收費，以這種方法計算的住戶即使如何節約用水，收費亦不會有太大區別；第第二種則是按錶收費（Metered），按住戶的用水量來徵收水費，而英國已經實施徵費排污費，會在用水量的水費中一併計算。而樓主的個案是前者的不按錶收費（Unmetered），導致用水量不多，但收費卻昂貴。

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不少網民看帖後卻指£700/年的收費其實不算貴，甚至算非常抵用，稱「無水錶係一種福氣，唔好亂咁鬧，你計錶的話死慳死抵都係唔差得多架咋」、「任用先爽」，更不應將英國的水費與香港的水費相提並論。不過有情況差不多的移英港人留言，建議樓主向供水部門申請安裝水錶，以他的個案而言安裝後絕對會比較省錢，表示「2 個人就真係點用都用唔到咁多，未裝水錶 £80/ 月，裝左£25 利申屋企都係2個人」、「未搬之前£42/月，冇錶；搬左之後加到£70/月；轉左錶之後£3X/月」，樓主則回覆指已經申請安裝，因為兩個人真的用不了多少的水量，坦言「慳返D錢食左佢都好丫」。

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