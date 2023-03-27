抖音網紅教$0消費遊澳門攻略　一招歎免費肉乾奶茶！網民怒嘲乞兒

澳門一直都是熱門旅遊地點，琳琅滿目的酒店、賭場、購物中心、娛樂設施等都盡顯奢華感，如果想看名勝也有超過30個歷史名勝建築，吸引了不少旅客一遊。最近有網民在抖音上分享一段「免費遊澳門」的攻略片，引起非常兩極化的討論！



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一位自稱在大陸工作的澳門男網民「小萬識貨」，最近在抖音上貼出一段影片，標題為「澳門本地人帶你免費玩一天～寶藏攻略，不是親人不告訴」，影片吸引了近2萬個愛心、4千留言、1.2萬個收藏。

影片中，他毫不吝嗇的教路網民「如何不花錢一天玩遍澳門」，他指在珠海與澳門邊境的拱北口岸過關後，可以乘坐免費的「發財車（酒店免費接駁巴士）」到澳門的各大購物中心。片主乘搭的是前往「澳門威尼斯人」的發財車，到埗後他稱可以觀賞威尼斯人大運河、可以拍到網紅打卡位景點，如大笨鐘、巴黎鐵塔等，感受異國風情。

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然後片主出發到MGM Macau（美獅美高梅）享用免費奶茶和小零食，再到附近的永利皇宮坐免費纜車、看免費表演，原本他打算再到銀河娛樂場享用免費的奶茶和蛋黃酥，不過因為趕時間的關係來不及，於是直接前往大三巴打卡，這時他再教一眾網民可以免費試吃「整條街（手信街）的豬肉乾」，最後再乘搭發財車回到口岸，成功「零消費」遊覽澳門再返回內地。

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對於教學，不少網民都表示感到十分有興趣，也表示將來去澳門旅遊時可以參考一下，稱「好像很不錯的樣子」、「哇，絕了整個攻略」、「一條街的豬肉乾真是試吃到飽！」。不過影片有人讚也有人彈，有中港澳網民直指片主的教學是壞榜樣，表示「慌死人唔知自己攞盡著數咁，貪婪又無恥」、「咁樣喺屋企樓下玩咪得囉，使乜嚟澳門」、「大陸人真係無所不能」、「乞丐蹭吃蹭喝一日遊」、「好自豪咁同世人講佢係乞兒」，認為不應每個行程都以免費為前提，去旅行還是花點錢享受美食、生活比較好。

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抖音截圖

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