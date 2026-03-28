中醫師詳解導致「陽痿」的 6 大生活壞習慣　熬夜與不運動最傷身

男生們性事上最怕的一定非「早洩」和「陽痿」莫屬，即使是年輕的男士，正值血氣方剛之年，但同樣都會遇到這樣的情況，到底是為甚麼呢?台灣中醫師YouTuber77老大表示，之所以會出現此等情況大多都是因日常的「壞習慣」，大家常常即是做了卻「渾然不知」，最終導致JJ「垂頭喪氣」。



圖截自「77老大」YouTube 頻道

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男生們有沒有曾試過與伴侶剛開始進行親密行為，但迅速便「告終」，而令你自信心嚴重受創?台灣中醫YouTuber 77老大於頻道上分享指，男生們會出現這樣的情況，是因大家日常裡常常都會做一些壞習慣，而這些壞習慣看上去可能「無關緊要」，但卻往往是令你JJ變得「硬不起來」的關健，到底是哪些壞習慣令你「一蹶不振」?想重振雄風又有哪些改善方法?以下是77老大所分析得6大令你陽痿的壞習慣和5大改善方法，男生們快看看吧!

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6大陽痿早洩懷習慣

1.打JJ過多

自慰本身並沒有問題，但若有事無事，無時無刻地自慰，則會讓你「腎精耗散」，「腎氣虧虛」，很容易導致不舉。不斷經常摩擦刺激龜頭亦會令你變成太「敏感」而容易早洩。

2.長期吸煙和酗酒

一天抽一包煙的人比正常人發生陽痿的機率高出20倍，因尼古丁和酒精會「嚴重的」去抑制男性的「睪固酮」以及雄性激素的分泌，還會刺激交感神經和堵塞血管。久而久之，會令妳性慾降低，充血困難勃起不全，持久度大幅下降。

3.褲子穿太緊

穿太緊的褲子，就等於對下體「掐住喉嚨脖子一樣」，讓其無法呼吸，從而阻礙陰囊睪丸的血液循環，造成「睪丸缺血」，精子製造困難，同樣會導致早洩和陽痿。

4.長期情緒差

現代人的加班工作疲勞，精神壓力過大，各種憂鬱、緊張、憤怒、沮喪等等，不同的負面情緒都會抑制慾望，造成陽痿早洩。

5.熬夜

老大表示，熬夜超傷「腎精」和「氣血」，只要熬夜便會「降低睪固酮生成」和導致內分泌失調，令你容易早洩陽痿。

6.不運動

若不運動，便會令你肌肉量不足，血液循環不好，陽痿早洩產生的機率便會變高。老大表示，若走幾步已經氣喘吁吁，「更何況你要活塞運動」。每天深蹲100下，讓臀部和大腿的肌肉增加，睪固酮分泌增加，改善循環，便能增加性愛「爆發力」和持久度。

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5大方法增強性能力

1.飲食

77老大表示，男性功能每況越下，很有可能是腎精不足，血液循環很差而致，對此就要「補腎」。補腎可以多吃黑豆、芝麻、紫米、木耳、烏梅、黑棗、桑椹等食物，而要血液流通就要多食含有「類黃酮和花青素」的食物，例如藍莓草莓黑莓等等，每禮拜兩類食品各食一次，便能好好調理早洩陽痿情況。

（此為輔助療法，嚴重者應就醫）

2.穴道按摩

男生們一定要記得兩個穴道，一個是「湧泉穴」，位置在腳底板從上而下約三分之一的位置，另一個是「關元穴」，在肚臍下方三吋的位置。這兩個穴道可以「補腎助陽，強筋健骨」，每天各按一次，每次5分鐘，堅持一個月，便能看到明顯進步。

3.喝黃精水

對熬夜、加班、經常失眠等的人都很有用，只要買「2錢黃精」，用熱水燜泡20分鐘，其後可一直回沖到沒有味道為止。黃精性質溫和可每天飲用，不但可以補陰補腎，更可健脾，調理男性性功能，抗衰老除皺紋，而且價錢亦相當便宜。

4.凱格爾運動

凱格爾運動即類似大家平常「忍尿」時收縮的動作，男生們會感覺到肛門、會陰部和睾丸的收縮。大家只要一天做5次，每次做1組12下，每下收縮5秒鐘，再放鬆5秒鐘，則可促進海綿體流通，並且加強底部的肌肉，讓你增加硬度，JJ重回力量。

5.看中醫

77老大表示，傳統醫學真的可以針對陽痿早洩調理，氣虛的人可補氣，腎虛的人可養腎，壓力大的人可以疏肝解鬱。中醫可以根據你的情況「量身打造」對症下藥，不出一兩個月便會明顯進步。

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