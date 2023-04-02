日本春天獨有的「花粉光環」網上熱傳！花粉飄散造就期間限定美景

這幾年開始在Twitter推特上有許多日本人會放上自己所拍攝到的「花粉光環」照片，甚至更進階都會尋找各種美景下一起呈現出的「花粉光環」，究竟什麼是「花粉光環」呢？又是什麼造成這個現象呢？



其實光看到名稱，大家應該就直接會聯想到應該是跟花粉有關，但光環又是什麼呢？本篇就來跟大家簡單介紹一下花粉光環形成的原因，以及讓大家看看推特上大家拍出來的厲害美照吧！

日本網友在Twitter上分享拍攝的美麗花粉光環的照片，提供大家拍攝靈感，看到太陽周圍形成的好幾圈像是彩虹色一般的光環嗎？👇👇👇

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雖然直拍太陽絕對是最美麗的，但也要小心不要直視太陽避免眼睛受傷喔！

花粉光環形成原因

春天的花粉雖然帶給許多花粉過敏人士非常大的困擾，但因為大量花粉飄散所形成的「花粉光環」，也成為春天中另一道美麗的風景。「花粉光環」形成的原理是因為陽光照射在「花粉顆料」上經過折射、干涉而形成不同顏色的光圈。特色就是可以看到在太陽周圍形成好幾圈像是彩虹色一般的光環，當空氣中的花粉量越大時，形成的光環會越明顯可見。

觀看花粉光環的最佳時機

既然跟花粉量有關，所以在花粉量越多的日子或地區，就能更加清楚地看到「花粉光環」現象。近年來因為日本民眾也時常因花粉而苦腦，日本的weathernews也開發設置了花粉觀測機，並提供日本各地的花粉情況供大家參考。

如果想要拍攝出美麗的「花粉光環」，那麼不妨到weathernew觀看每日的即時預報及實際觀測值作為參考。

試著拍出自己專屬的花粉光環吧！

看完這些美照，是不是也躍躍欲試呢？賞櫻季節要去日本旅遊的你，不妨也可以試試看。每日打開觀測網頁，注意花粉觀測預報，如果剛好可以遇到大量花粉的日子，就抬頭看看天空中的太陽，說不定也能拍出專屬於個人的奇蹟美照喔！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】