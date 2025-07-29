日本旅居違法? 港人用盡90日免簽證　自辯2句即被拒入境原機折返

香港生活壓力大，不少港人都會喜歡藉旅居短暫離開，一邊旅行一邊生活。不過原來旅居都是灰色地帶行為！近日就有網民分享，有人欲前往日本旅居，卻因為在日停留時間太長惹入境人員懷疑，自辯後更隨即被拒入境需要原機折返！



用盡90日免簽證以一原因自辯

近日有一名網友於Threads發文分享，指自己有朋友在日本入國管理局擔當翻譯工作，分享有一對夫婦在日本入境時，因多於一次使用入境旅遊簽證並用盡90日逗留時間，而被入境職員查問長時間逗留的原因。該對香港夫婦回答自己在日本居住並有購買物業自住，「隨即被列入黑名單，5年內亦無法入境，需要原機折返回港。」

有網民分享有一對港人夫婦旅居時，因稱居住日本而被拒絕入境。（網上截圖）

網民反應兩極

帖文惹來大量網民熱議，有不少網民反笑指「咁醒目」、「叻到咁係點算」、「點解可以on X到咁」、「食咗誠實豆沙包」、「買樓送永住吖嘛，學香港人地產佬話齋」，同時亦有人分享自己入境時曾遭盤問的經歷，「我以前都試過，嗰陣重同我老公拍緊拖，入管職員打2次電話俾我老公，但佢做緊嘢無聽。最後個職員俾我入境，話一係就結婚用配偶visa，唔係就唔好long stay」。不過亦有不少網民感到不解發問「咁所謂旅居嗰班個遊戲係點玩？」、「如果每次都遵守逗留時間其實會有咩問題？ 入唔到稅基？」、「吓～齋買樓都唔得㗎原來？」、「即係唔可以用免簽旅遊當長居係日本形式？」

網民留言評論。（網上截圖）

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官方列明短期逗留僅限3大目的

根據在港日本總領事館的官方網站列明，香港特區護照持有人在日本享有免簽證待遇，逗留最多90天，但目的為限觀光、短期商務、探訪親屬或朋友，而且並不適用於從事有收入之經營活動或有收取報酬之活動。

《花路阿朱媽》劇照

專家拆解夫婦用錯簽證、錯估制度

對此，TAMAGO語言研修中心香港人行政書士「蛋老師」在Facebook粉絲專業上拆解事件，她指出兩人以觀光簽證高頻長期入境，再加上購買物業自住，在日本制度上會被當成灰色非法居留者，在日本移民官眼中會被視為「邊緣人」或「可疑分子」，更可能被貼上「入境拒否」的黑名單。

日本入境許可證明記錄。（知乎）

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日本「買樓」或被懷疑長期非法居留

蛋老師提醒，觀光簽證等於不可在日居住，無論住酒店還是自己買的房子，只要用的是觀光（短期滯在）簽證，就只能用「旅客」身份。每年反覆長期滯在，尤其一次待滿90日、過沒多久又再入境，會被視為「實質居住」。

她指出, 日本不設「投資移民（不同於經營管理）」，不能單靠購買物業無法取得任何長期簽證或居留權，入管反而會認為入境者有意在日置業「長期非法居留」，視為高風險對象。她又指入境時回答非常關鍵，若回答「我喺日本有間屋，自住」等話語，則直接證明入境者並非觀光。若令官員懷疑有違反簽證目的，入境者亦可被當場拒絕入境並留下不良記錄。

日本「買樓」或會被懷疑長期非法居留。（資料圖片）

留日一年不可逾180日?

那是否如網上所言，逗留超過180日就可能被拒絕入境？蛋老師解釋，指官方沒有明文規定「一年不得超過180天」的總日數限制的，但某些因素例如連續頻繁入境，就有可能引起邊境官員注意。

對於拒絕入境後五年才能再入境之說法，蛋老師就解釋，若在入境前被拒，屬於「上陸拒否」的情況，入管可以自行衡量而決定禁入境的時長，所以可以少於五年，而入境後需要驅逐出境則屬於「強制退去」，根據日本入境法第五條一項，有明文規定後果為禁止入境五年。港人夫婦則屬於前者。她又補充指在特殊理由的情況下，當事人亦可再次申請入境，但手續較繁複，需要專業人士協助處理。

日本官方並沒有寫明使用後旅遊免簽證一年不得超過180天，但頻繁入境會引起邊境官員注意。（資料圖片）

專家教招如何合法長留日本

至於對希望在日本長居的人士，有什麽方法可合法長期逗留呢？蛋老師就教路，有意者可根據實際目的，申請合適的簽證，再向入管表明如工作、就學、創業等明確的合法活動基礎。她亦在此提醒長居日本之人士需要避免有制度擦邊行為，如每次都滯留滿90日、無明確行程、拒絕提供返港機票證明等，都會增加被拒入境風險。