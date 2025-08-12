日本遊客亂丟篋被轟！街頭驚現海量棄置行李箱　可重判罰則驚人

自日圓貶值後，大批旅客瘋狂到日本大買特買，多到甚至要在當地購買更大的行李箱盛載。近日就有日媒報道日本街道出現非法棄置行李箱的問題，不論是成田機場，甚至街上隨機的空地也有棄置行李箱的蹤跡，引發民眾熱議。



遊客在日本行為繼續受到日本傳媒關注，根據日本電視台的專題報道，現時在日本出現了非法棄置行李箱的問題，由成田機場、街上隨機會空地，或是酒店旅館也有這樣的情況發生。影片中記者就發現一個行李箱被棄置在新宿歌舞伎町，TOHO外的路上，行李箱外觀新淨，卻在一個小時後也沒有人來認領，而日本當地人路過亦表示不敢靠近行李箱，擔心行李箱內有危險物品。

遺棄問題嚴重

而在成田機場的登機大樓也可以隨處發現棄置的行李箱，這些箱子被遺棄後就會送到成田警察倉庫保管，去年一年間累計約有700個行李箱被遺棄，但單單今年半年就已經有400個，遺棄行李箱有明顯上升的趨勢，日本警方表示主要原因是因為疫情通關過後，旅客人數明顯上升，才越來越多極多行李箱被遺棄的案件發生，亦有大阪的旅館也指一個月有20-30個行李箱被棄置。

而事件亦引來極多網民留言討論，有不少網民擔心被遺棄的行李箱內有危險物品，「親身經歷過機場因為有一個被遺棄行李箱，而大範圍被圍封」、「去得人哋方旅遊，就要遵守當地規則，嫌棄人哋方多規矩，就不要去玩，做棄置行李喼的行為，好肉酸、自私自利行為，本來去旅遊玩係開心事，現在搞到上曬新聞。」、「比著我都以為有炸彈係裡面」、「在機場棄置行季箱，以防萬一會被當成恐怖襲擊處理進行圍封，動用大量警力，不但擾民甚至擾警，這種行為真的要不得」。

處理行李箱的三大方法

其實在日本這樣棄置垃圾，就已經有機會觸犯《廢氣品處理法》，最高可被罰款1,000萬日圓(約52萬港元)或監禁5年。如果遊客有不想帶走的行李箱，又不知如何處理，以下就有三大處理方法，旅客們不妨看看方法最適合自己，以最適當的途徑處理好。

1. 機場回收專櫃

其實關西機場設有專櫃回收，在第1航廈2樓的詢問櫃檯處，只要出示機票、護照，並在「所有權放棄表格」上簽字，即可以免費回收無法托運（或無法使用）的行李箱，該服務更是二十四小時！有台媒也有介紹成田機場第1航廈B1樓的「Riat!」維修店，放有「回收」告示牌，費用1,000日元，回收時間為8am至6pm。不過按其官網，沒有列出此服務，讀者可能需到現場查詢。

Recycle Project運費參考（官網截圖）

2. 回收網站循環再用

如果行李箱外觀及使用狀態良好，建議聯絡日本ACE的「Recycle Project」，遊客只須付運費，由1,980日圓起，「Recycle Project」會按行李箱狀況、及維修後的狀態，再捐贈給日本國內的NPO和慈善機構，4年以來已處理超過4萬多個行李箱。

日本便利店大型垃圾處理券價格表（官網截圖）

3. 處理大型垃圾

以東京及大阪為例，物件直徑超過30cm，即屬大型垃圾。而日本棄置大型垃圾，必須到便利店購買正確金額的大型垃圾處理券貼紙，和一般生活垃圾是不同的。

資料來源：日テレNEWS