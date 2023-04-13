韓知名網紅香港搭的士投訴「找假錢」連登仔列3大疑點撐的士司機

韓國知名網紅洪瑛琦（音譯）是一名在Instagram上擁有110萬粉絲的知名網紅，她於2009年時憑藉綜藝節目《臉讚時代》迅速走紅，2019年時更創立美妝品牌Milk Touch，於韓國美妝圈頗受好評。日前她到訪香港旅遊，於Instagram限時動態上與粉絲進行互動時，他更表示自己於香港被騙的經過。



近日，洪瑛琦於Instagram分享了自己來港遊玩的相片，並於限時動態上與粉絲進行「Ask Anything」。當中有粉絲問她「在香港背迷你包安全嗎？」她回答說「在香港完全安全」，但同時也透露自己來港時被的士司機用假幣找續，雖然金額不大，但也讓她留下相當差的印象。

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(Instagram截圖)

事件被韓國媒體報導後一度衝到韓國娛樂熱搜榜第3位，有不少韓國網民表示「看到我起雞皮疙瘩」、「感覺就是知道她是外國人才故意這樣做」，唯韓國相關媒體早前關閉了留言功能，只剩下表情回應，至截稿為止，188個回應的網民中有177個表示「這很荒謬」。

(Nate News截圖)

相關新聞亦迅速於連登討論區傳開，然而連登仔這次卻一反常態地站在的士司機那邊，有網民認為假的硬幣成本和風險太高，而回報極低，要騙遊客的話，多按兩下附加費或者多繞幾個圈濫收車資也許更簡單和更安全。亦有網民認為港幣有多種款式，也許是收到綠色或膠製的十元紙幣或者英女皇頭的硬幣卻誤以為是假錢。

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同時亦有部分網民認為洪瑛琦有「造新聞」的可能，他們認為洪瑛琦既然知道那些是假幣，就必然無法用作消費，因此應該還保存著。然而洪瑛琦單方面提出控訴卻沒有任何證據，連一張「假幣」的相片都無法提供，即使不喜歡的士司機也不能含血噴人。