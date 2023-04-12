內地女遊港行李塞滿一物被懷疑走私　海關開箱後極無奈惹網民爆笑

收集玩具是不少人的嗜好和興趣，小至扭蛋機膠公仔、大至1:1樹脂手辦模型，全部都有不同的收藏價值。而近年全球則興起一種稱作「盲盒」的公仔商品，最近一名內地女生在遊港時抽了大量盲盒，並在清明節時塞滿行李箱搬運回內地，卻因為數量之多，在過海關時被懷疑走私，警察在開箱後的對話更令網民爆笑！



資料圖片

「盲盒」是一種新興的公仔商品販售模式，買家在購買拆封之前都無法直接從外觀看出盒內是哪款公仔，因此如果想收藏某一款心儀公仔或整套公仔就要依靠運氣，雖然往往都會出現「重複」、「抽不中」的情況，但那一份刺激感卻讓收藏家們大感刺激，抽著抽著盲不小心上癮瘋狂課金！

👉內地女尖沙咀海港城疑遇迷魂黨 手法勁蠱惑！勸世：要注意一種人

內地女生在社交平台發帖，表示自己在香港留學，最近趁著清明節假期回家，也正好把2個月來在香港抽的泡泡瑪特（Pop Mart）盲盒帶回去，數量之多塞滿了半個行李箱。她稱當天早上她在福田口岸過關上深圳，但就在行李箱過安全檢查時，被海關扣留並要求開箱檢查。

小紅書截圖

然而在打開行李箱後，一位海關小姐姐被眼前的畫面「驚呆了」，事主形容女關員是「滿臉無語，瞬間沉默」，而旁邊的男關員則好奇的問了一句，「這是什麼東西？」，女關員只好無奈地回應「全是盲盒⋯⋯」。後來事主再被帶到「小黑屋」進行二次開箱，她稱兩位海關叔叔們開始研究那一堆盲盒，最終得出「已拆盒，非全新，個人興趣非商用」的結論。

👉內地女尖沙咀食「時價海鮮」疑被劏 $600/10隻蝦!主席李彩華咁講

《把關者們》劇照

雖然事主「走私」的嫌疑被排除，但是海關叔叔卻突然語重心長地對她說「興趣可以，但是也不能超過合理數量」，另一位有玩盲盒的海關見狀就試圖替她解圍，表示「我自己也抽盲盒，但是只買了幾個，可能因為款式系列很多，大家買的都比較多」，以緩解小黑屋內的緊張氣氛。事主只好表示「不好意思，一時抽盒上頭，只是這個數量還真不能算多....」，笑言這個數量在圈內只算十分普遍。

👉港媽教一招「免費免排隊」遊迪士尼 濫用樂園制度惹網民砲轟自私

《把關者們》劇照

對於樓主抽盲盒抽到被海關以為是走私、以及關員們的反應都引起網民爆笑，笑言「不是圈內人，但是從圖片來看真的很符合走私代購的那個感覺了」、「他們是不是也想順手體驗拆盒的快樂？」、「買盲盒的數量，從來不存在"合理”」。另外也有人笑指樓主可以被抽查時正好可以利用海關的「免費透視機會」，建議她「一起看監視器把你不要的拿出來回來再賣了呀」。

👉內地女遊港穿性感低胸被婆婆罵狐狸精！港人一眼睇穿：地區惹的禍

👉移英港人YouTuber 3個月極速回流 網民轟影衰香港人：一心態累事