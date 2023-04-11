內地女尖沙咀海港城疑遇迷魂黨　手法勁蠱惑！勸世：要注意一種人

香港自開關後吸引了不少外地旅客到訪，尖沙咀是當中的人氣熱點之一，每日都有大量旅客觀光購物。不過自從人流變多後怪事也特別多，前日（9日）有內地女遊客在尖沙咀海港城逛街時，疑似因為遇到「迷魂黨」而感到身體不適，幸好最終順利離開現場，驚魂未定的她更勸大家要注意一種人以保平安！



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該內地女在社交媒體上發帖，表示自己與妹妹日前在尖沙咀海港城逛街，期間遇到一位穿著紫色絨布連衣裙、化著濃妝的中年女人上前搭訕。中年女子向她們表示：「小美女你們好，聽你們口音也是大陸來的吧？我們是江蘇的，住在馬可孛羅酒店（Marco Polo HongKong Hotel），卡（信用卡銀行卡）被停了，我們從澳門過來的，錢輸完了...」，在女子說話期間，另一個女人和一個高大的男人圍了過來。

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女事主於是打斷了女子的話，問：「你們要借錢嗎？」他們回答：「不是的，就是想你們請我們吃點東西」。事主稱在對話期間，她和妹妹都聞到了一股濃烈的香水味，察覺不對勁的她於是拉著妹妹轉頭便走，不再理會中年女子。

《940920》劇照

然而在她們遠離中年女子後，走入一間商店逛了兩分鐘左右，兩人都開始感到頭暈乏力、腳軟等，懷疑是那一股「香味」出了問題。當她們打算離開店舖稍作休息時，又再遇到剛才那一位曾圍過來的一位女子，更大膽的跟隨她們姊妹二人。事主隨即轉身離去拔腿就跑，到了樓上後回頭一看，赫然發現他們一群人（約7-8人有男有女）正圍著一起討論著什麼。

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驚險逃離現場的她們走入了一間下午茶店坐下來吃了點東西，而頭暈乏力、腳軟的感覺從未停止，事主直言「不知是因為中午吃得少了，還是來M的影響，總之一直不舒服」，直指騙子的手法蠱惑，疑似為「迷魂黨」的作案手法，表示「我覺得他很的香水有問題，可能就想騙到女孩子帶他們吃飯的時候，被圍著可能就會騙了錢搜了包等」。也提醒大家出門千萬不能心軟，更要提防「衣著光鮮亮麗的大媽大姐」，遇到他們搭訕的話一秒都不要停留不要回應，必須即時離去好好保護自己。

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不少網民看帖後都表示事主的遭遇令人擔憂香港治安問題，與此同時意外地有許多網民表示近日曾在同樣的地方遇到類似的騙子，「又是那個女人， 逗留一個月了還未走」、「我今天也遇到了！」、「我之前在海港城也遇到，也是說自己輸了一百多萬，沒錢了，問我們拿錢吃飯，一個男人加兩個老人，身穿光鮮亮麗」、「一模一樣！ 上個月也是在海港城門口碰到他們！那男的應該是東北人 」、「早前聽好多香港人討論在香港不同地方，有同胞以不同原因說沒錢，請求請吃飯」。網民呼籲大家要多加提防，提醒如果遇到同樣的事情可即時致電999報警求助，切勿助長騙子行為！

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