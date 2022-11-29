WhatsApp將增Message Yourself功能 除收發信訊外原來還可這樣用
撰文：Mobile Magazine
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相信不少用家都曾試過，將發送 WhatsApp 短訊當成日常備忘錄功能，充當日常事項提醒、筆記或購物清單之用。似乎廠方亦認為這種短訊用法確實有市場需求，較早前有消息指，其將在程式加入 Message Yourself 自我收發短訊功能。
據外媒報導，Meta 旗下即時通訊工具 WhatsApp，將於未來數週為程式推送全新「Message Yourself」自我收發短訊功能。
Message Yourself功能，可以當作個人筆記來記錄資料。
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這個在 10 月下旬於公測版曾試行的通訊方式，主要讓使用者本人方便藉 Message 對話框，化作個人筆記、日常事項提醒或作購物清單之用，大幅減少下載並學習同級工具 App 的步驟。
當 Message Yourself 功能在新版 WhatsApp 實裝時，用家在打開程式後開啟新對話時，將會於通訊頁頂部顯示使用者本人的電話號碼及用戶名稱，打開後按照日常發送訊息方式則可。本文刊登時 Android 版 WhatsApp 似乎未新增該功能，不過使用桌面版 WhatsApp 程式時，就已能為自己建立的對話框及發送訊息。
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