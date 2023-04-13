內地女怒插香港酒店用全英文電郵　疑搲折遭拒發脾氣！惹港人反擊

港人愛北上吃喝、內地旅客也愛來港購物，近來兩地交流愈來愈密切，不過造成的中港矛盾也不少。最近一名內地女子在社交媒體上發帖，表示自己在預訂香港酒店時遇到不快事件，更怒轟香港酒店以全英文電郵回覆她的中文電郵查詢，直言「這是中國的酒店請說中文！」。



《今晚瞓酒店》劇照

內地女子在社交媒體上發帖，表示自己日前打算來港兩日一夜，欲預訂一間過往曾在香港讀書時入住長達一年的XX九龍和XX東方酒店，故傳送中文電郵向酒店查詢，要求預訂以前入住的同一間房間。也因為以前在入住酒店時，長租價格達每個月2.5萬港幣，一年總計花費約30萬，因此也在電郵中詢問酒店會否可以提供折扣優惠，她在帖子中直言「花了20幾萬房費要求打個折不過份吧？？」。

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酒店在收到她的電郵查詢後以全英文電郵回覆，詢問事主具體的到訪日期，然而當她回覆日期後，酒店卻表明未能滿足她預留同一間房的要求，也對折扣優惠的要求隻字不提。內地女對酒店拒絕自己的2大訴求大感無奈，反問「那幹嘛還問日期？」，不過也只可大嘆「算了吧」。

《美麗戰場》劇照

而令她最憤怒最不解的，卻是「我明明用中文發的郵件，回覆我的工作人員，署名也是香港人名，回我兩次用全英幹嘛？？萬一我不會說英文呢？」、「這是中國的酒店，我憑什麼不能要求對方回我中文？」，她也貼出了一張以「Hi 請問不會說中文嗎」回覆酒店電子郵件的圖片，可見她對酒店全英文回覆感到非常不滿。

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小紅書截圖

帖子引起了中港兩地網民的熱烈討論，不過討論的重點大多都在於「中英文電郵」的一事上。有網民直言樓主言之有理，認為酒店作為服務業，理應以服務客人為主，因此當客人使用中文電郵時，就該因應客人使用的語言回覆，而非使用英文電郵引起爭議，表示「這家酒店真的零服務」、「在中國要求說中文有什麼問題？」、「殖民地以英化為驕傲」、「香港人在高貴什麼？」。

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《美麗戰場》劇照

不過也有另一派網民表示酒店全英文回覆，只是因為大型集團對商業電郵的固有做法，在工作時統一使用英文電郵，方便留下紀錄，「用英文是因為很正式，而且可能上面管理層是外國人，假如和客人發生糾紛，翻譯不中立的話，很難去判定員工有沒有失誤」，不存在針對內地遊客的問題。

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另外也有網民反指樓主要求奇怪，認為即使以前長期居住也不代表可以提供折扣，先詢問入住日期也是程序之一，在確認房間無法提供後當然就會拒絕。不過也直言在以上個案中，並非酒店服務業可提供的最好做法。

《假面酒店》劇照

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