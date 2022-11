藍奕邦自爆受情緒病所困諗過輕生　多得鄧小巧照顧才敢復出見人

歌手藍奕邦和鄧小巧兩場《KKLIVE PLUS | 鄧小巧 X 藍奕邦 : WE ARE HOME》演唱會周日(13日)圓滿結束。演唱會開首兩人合唱《雅俗》、《熱帶魚》及《MEAN》,台下觀眾已經起身隨輕快旋律跳舞,阿邦向在場觀眾表示今晚大家進入Comfort zone,盡情做自己。

歌手藍奕邦和鄧小巧兩場《KKLIVE PLUS | 鄧小巧 X 藍奕邦 : WE ARE HOME》演唱會周日(13日)圓滿結束。

受情緒病困擾的阿邦透露有過輕生的念頭,回港時幸得小巧收留照顧,他謂:「你哋見得返藍奕邦,要多謝鄧小巧。」此外,阿邦透露小巧結婚後一直猶豫是否繼續唱歌, 故多次借醉發WhatsApp 鬧爆小巧:「咁辛苦湊大你,而家唔唱!」不過阿邦補充道:「相信雖然小巧不是會唱到街知巷聞的人......」,小巧立即大喝:「啋過你,我會㗎......」經過一輪互Mean,阿邦鼓勵小巧:「但佢是個儲起了很多Hard-core fans 的Artiste,希望小巧繼續唱歌。」

多得鄧小巧鼓勵,藍奕邦才敢再見人。

兩人於音樂會上都有獨唱環節,阿邦於台上披露自己的感情狀況,當年他與小巧互相認識大家的另一半(阿邦的前度與白先生),如今他與前度已分開一段時間,常被小巧鬧爆仍時常掛念前度,但他清楚自己想念的已是以前的他,現在亦已經放下。

藍奕邦自爆與前度分開了一段時間。

另一邊廂的小巧也抒發感受,指短短兩、三年間,世界城市變化許多,自己都改變好多,以前也曾經寫過歌鬧前度,現在榮升人妻,小巧頑皮道:「但大家不要翻譯給返台下的白先生聽」,不過自己也有寫歌給丈夫,她笑指:「當打個和。」

鄧小巧老公白先生都有到場支持。

阿邦承諾會康復,並感謝大家畀時間等待他康復。及後觀眾全場起身跳《晚晚禮拜六》,全場High爆;小巧又與阿邦輪流與Dancer扭腰跳舞,大騷舞技,台下尖叫聲不絕。

藍奕邦和鄧小巧騷舞技。

另外,小巧於台上演唱《兩種語言》送給台下的丈夫。小巧更大爆白先生有考慮搬來港,又將上台唱歌比喻毒癮謂「但冇諗住戒(唱歌)」,並指出將來會繼續返香港唱歌,亦希望大家要珍惜阿邦這位創作力很強的人。

鄧小巧會繼續唱歌。

阿邦又於台上多謝小巧,由開始到而家,多了一個不只朋友更是家人,小巧搞笑回應:「分佢身家」。小巧透露阿邦擁加籍,戲言說阿邦開放結婚,請有興趣人士入後台登記。隨後兩人首唱重製版〈自知之明〉,小巧謂:「這是我中四便聽的歌!」阿邦聽後大喝:「你又講。」兩人保持好友互Mean的狀態,並和台下觀眾唱出這首別具意義的藍奕邦出道作。

來到尾聲,兩人與台下觀眾大合照,在觀眾熱情的呼喚下兩度安歌,先唱《世界這樣大》、《和好》兩首歌,觀眾仍不肯離場叫「安歌!」,最後兩人再度出場唱出《雲吞》作結。

全場大合照。

事後受訪時,小巧透露過兩天會在港補辦婚禮聚會,因白先生未見過香港朋友,而阿邦亦特意留港出席,隨即便會出國旅行休息。