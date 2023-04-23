內地女遊港遇超有愛本地爺爺　大讚香港有家的感覺！網民:有洋蔥

每個地方也有不同的風土人情，不過在互不相識但以禮相待的情況下，相信當地人也會十分願意提供協助。最近一位內地女生在遊港時遇到一位本地的伯伯，老人家的舉動和問候使她感到十分暖心，甚至還令她有「家的感覺」！



《大力女子都奉順》劇照

內地女在社交平台上發帖，表示自己最近前往香港旅遊，某天晚上一個人去看夜場電影，也因為電影時間長，觀看前她提前詢問一位正在打掃的爺爺「廁所在哪裡」。當爺爺聽到她講普通話時，便問她從哪裡來，也耐心的教她「要下一層樓，然後按指示牌走」，因擔心她找不到路，還主動要帶她過去。

👉內地人遊銅鑼灣被「姜濤海」嚇親！一原因壓倒性好評：來大陸發展

事主因為只是提前詢問，於是連忙擺手說「我現在不去，只是以防萬一」，爺爺就慈祥地笑了，還問她「怎麼一個人來看電影？」，提醒她電影結束時要12點多了，問她住得遠不遠。她便告訴伯伯「我住的酒店很近，走路回去只要15分鐘」，爺爺就點頭對她說：「香港很安全的，可以放心地走回去」。

👉內地女力捧香港戲院睇戲4大優點 激讚港人有品:貴深圳3倍也要來!

《仇老爺爺》劇照

最後在結束離開影院後，爺爺又主動的跟她打招呼，問她「現在要不要去衛生間？」，事主回答不用後，爺爺就指著了離開的出口，溫柔地對她說「一直往下走就可以回家啦」，即使跟爺爺只有一面之緣，對方記得她問過廁所在哪，令她感到十分暖心。她感慨地說「說完拜拜那一刻，我真的感覺我好像在香港有”家”」。

👉內地女遊港行李塞滿一物被懷疑走私 海關開箱後極無奈惹網民爆笑

小紅書圖片

樓主的故事雖短，但是卻觸動了不少網民的心靈，表示「簡簡單單的經歷描述...看得我都要掉眼淚了」、「每次去香港，都會被香港人暖到，大家都很善意很熱心，我真的狠狠狠喜歡香港」、「幾年前跟弟弟去太平山玩，有點不認得路，在原地撓頭，一個香港的爺爺給我指路還帶我走了一段，他普通話不好怕我聽不懂，我太感動了」。

《虎媽貓爸》劇照

事主在留言區大讚「港人真的很好！大多數時候都是面冷心熱」、「其實香港年輕人也蠻好的，如果你求助，他們都會盡力幫你。老人的話就是更加熱情一點，會主動找你聊天什麼的。兩種處事風格吧，總之整體素質很高」。網民就強調只要在有禮貌的情況下，「香港人其實蠻友好的，無論是問路還是買東西，都很有禮貌，友好是相互的，如果我們多說謝謝，別人也不會兇兇對我們」。

👉少女額頭睡醒驚現「黑色鹿角」下場超慘！染色真相惹網民大爆笑