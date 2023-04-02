內地女K11 MUSEA搭𨋢遇尷尬難題　找不到𨋢掣！港人爆笑:在這裡喔

近日不少內地旅客來港觀光購物，名店林立的尖沙咀作為旅客熱點，各大商場都非常吸客。近日一名內地網民發帖，表示自己日前在逛尖沙咀K11 MUSEA商場，但是站在電梯前時，卻赫然發現電梯「沒有按鍵」，最終找了半天之後，才發現原來隱藏在「這個地方」，引起無數港人共鳴！



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在2019年新開業的K11 MUSEA商場集藝術、人文、自然於一身，吸引了不少內地遊客朝聖逛街。然而K11 MUSEA的商場算是有不少「創新」的元素，除了商場內總是散發著一股濃烈的香味之外，電梯的設計原來也讓人摸不著頭腦！

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近日一名內地女網民在社交媒體上表示自己「第一次來香港K11...不知道電梯按鍵在哪」，在找了半天之後，才發現電梯的按鍵是隱藏在電梯旁邊的「那本書」，而非如平常一樣嵌入在旁邊的牆壁上，相當的創新，也融入了滿滿的藝術感。

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相信不少港人初次到K11 MUSEA也曾經遇到同一個「找不到按鍵」的處境，令人感到極之困惑中，因此帖子引起來大量港人的共鳴，表示「我第一次去也找不到」、「我第一次去的時候也找了老半天才找到按鈕」、「都叫你們多看書了，總沒錯的」。帖中也有未來打算到K11 MUSEA逛街的網民心存感激，直呼「謝謝你那我下次去就不用出洋相（出醜）了哈哈哈哈哈」、「謝謝你，電梯俠」。

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但是也有網民對電梯設計不理解，稱「有藝術感但不好用的設計就不是好設計」、「這個形狀設計可以，但是位置不行，你當劇本殺解謎呢...把書放到電梯旁邊就很好了」、「非常漂亮的設計，但是也會給人帶來非常麻煩的體驗感」、「多餘的無用設計，只會造成使用的不便，還有類似的設計，比如廁所，非要在男女這個細節設計上搞得花俏，增加不必要的麻煩」，似乎比起藝術式的美觀設計，更為喜歡實用性為主的設計。

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不過也有網民替商場說好話，表示K11 Musea主打的就是藝術和購物結合，如果設計是出現在普通商場的確是值得「吐槽」，但是出現在本身就是充滿藝術需求的地方其實十分正常，正好可以用不同的角度去欣賞設計上的小巧思。