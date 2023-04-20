內地人遊銅鑼灣被「姜濤海」嚇親！一原因壓倒性好評：來大陸發展

銅鑼灣作為內地旅客熱門旅遊景點，在開關之後每天人流都爆滿。4月30日是MIRROR成員姜濤的生日，粉絲們就「維持傳統」，在銅鑼灣包下多個大大的廣告牌、螢幕，鋪天蓋地式地為姜濤慶祝24歲生辰。不過最近不少從內地來的旅客發帖表示疑惑，不清楚在廣告牌上頻頻出現的「這男人」是誰，但就因為一個原因對「姜濤誕」作出好評！



小紅書截圖

中港封關3年期間，有不少的本地明星也火速竄紅，比如在香港紅透半邊天的MIRROR，當中人氣王姜濤粉絲數量更是不容小覷。不過MIRROR由於出道不算太久，也正正在疫情之間，因此在內地、外國也未算有太大知名度，未來衝出香港的願望可期。

👉姜濤誕24歲生日應援合集！24個打卡位+限定周邊+Cafe (不斷更新)

適逢最近姜糖們為姜濤慶祝24歲生辰，包下了銅鑼灣多個大小螢幕廣告牌，令最近前往銅鑼灣旅遊的內地旅客感到十分好奇，紛紛發帖詢問「這男人是誰？」、「請問這個是誰，香港走到哪都有他」、「資本的力量真可怕」、「不懂就問，這個頂流是真的嗎？」、「看這排場，不愧是香港現役頂流」。後來該些帖子獲不少港人留言解答， 解釋道這是「姜濤香港後援會」的傳統，每年都會在銅鑼灣舉辦活動慶祝姜濤的生日，也歡迎旅客們到訪「姜濤灣」共襄盛舉。

👉港女$2,200租深圳260呎套房 日花3小時港島返工！網民嘲似竹篙灣

這時不少內地旅客才驚覺原來廣告牌上的就是「傳說中的那個男人」，大讚「香港頂流姜濤其實真的挺好看的，看了他的表演。實力雖然一般。但真的很吸引人，而且以前瘦的時候真的很不錯」、「受歡迎一定有他的原因，個人親和力」。除此之外，無論對姜濤有沒有好感的內地旅客都因為「4月30日當天有免費電車乘搭」一致好評，直言「生日當天粉絲請免費搭電車哦，我倒不介意有這樣的應援」、「這樣的明星來多點我不介意」、「他很可愛，他要是來內地發展，絕對會大爆」。

👉迷魂黨疑殺入將軍澳坑口民居？港女驚曝內地人手法：這招降你戒心

香港電車圖片

👉內地女東京街頭狂摑日籍丈夫 路人警員勸交照打！終拍片哭訴原因