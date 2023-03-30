內地女遊港搭地鐵電話意外跌𨋢底　港鐵處理勁有愛!事主:我愛香港

去旅行時不時都會遇上大大小小的意外，大至可能滯留當地、小至可能電話充電線漏了在酒店，都不同程度地影響旅遊心情。最近一名內地女生在遊港期間，在尖東地鐵站乘搭升降機時，不慎將手機跌落升降機的縫隙，後來地鐵的職員處理手法被網民激讚好有愛！



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該位內地女生在社交平台上發帖，表示與朋友來港旅遊觀光，然而在尖東地鐵站時，因為眼見升降機即將關門，於是和朋友一個箭步衝上電梯，朋友手上原本拿著手機與行動電源，但在「哐當」一聲後，驚覺手上員剩下行動電源，而手機直直地掉進了電梯的縫隙。

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她指當時二人都發呆站在原地，在回過神後朋友決定坐電梯看看電梯一共有幾層，而自己則使用電梯旁邊的協助裝置，尋求職員的幫助。不過因為她起初以為無人回覆，就向附近的港人求助，一名好心的港人幫忙打電話查詢並告知職員她的位置，後來過了十多分鐘便有職員前來協助。

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職員到達後向她說明，電梯一般只有維修狀態梯會暫停，因此「可能沒有那麼快，今天不一定能拿到，可以過段時間來取」。但因為事主只是旅客，不會留港那麼長的時間，於是表明自己身份只是遊客，而且將在當天離港，也可以自己付費聯繫電梯維修人員幫忙，稱「這年頭沒有手機寸步難行好嗎」。而職員回覆可以先幫她聯絡維修人員，但費用不確定，也留下了她的聯繫方式還有手機型號，讓她們在1-2個小時後到地鐵的客務中心查詢。

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事主表示在等待期間就先去吃飯了，稱「正好華嫂要排特別久，就取了華嫂的號吃吃吧」。在過了2小時後她回到地鐵站的客務中心查詢，本來朋友打算「不順利的話維修費太貴就直接去就近蘋果店買新的了」，但是這時另一名職員就直接拿著一個裝著手機的收納袋走過來，向她確認手機的密碼、簽了一張紙就讓她領回手機，而且重點是沒有額外的收費，手機也沒有任何損壞。

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職員表示是暫停了電梯後同事進去把手機拿出來的，然而情況一般需要收維修費，不過今次幸運地可以不收任何費用。事情讓內地女發自內心地對香港旅遊印象大加分，直呼「太感謝了！我愛香港！！！香港真的很好」。

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網民也稱事主能夠即時取回手機十分幸運，大讚港鐵職員與好心的香港路人。同時事主的遭遇也「解惑」一直以來很多人擔心的疑問，表示「我曾經無數次幻想過假如自己手機掉進升降機縫隙可以怎麼辦，朋友謝謝你替我解惑」、「我每次在跨地鐵門的時候，都覺得手機要掉下去」，原來真的不幸發生時，只需要尋找職員就可以解決。