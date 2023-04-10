內地女遊港大呻「座廁」嘔心：一天幾百個屁股坐過！港女教一絕招

中港兩地的生活方式和習慣都有不同程度的差異，雖然也是造成部份「中港矛盾」的原因，但其實也是兩地人民互相交流心得的好機會。近日一名內地女生遊港時，在社交媒體上大呻香港的廁所都是採用坐廁，而以往在內地都是使用蹲廁，因此感到極不習慣，後來就有港女教路一招上廁所絕技，更豪言「港人都是這樣長大的」！



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人有三急時總要找廁所，香港向來在外地人眼中都是「難搵廁所」的地方，但原來即使搵到，也未必讓人願意上廁所！原來是因為香港採用西式座廁，而內地的廁所蹲廁才是主流。近日一位內地女生在小紅書發帖，問「為啥香港的廁所都是坐便（座廁）？」，更稱自己無論在商場、公共廁所，發現的都是坐便器，大嘆「講真不敢坐啊，每次上廁所都是躬著的」。

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帖子後來引起不少內地網民的共鳴，直指座便的設計的確令不習慣的人感到十分嘔心，形容廁所就如「一天到晚成百上千個屁股坐來坐去」、「內地來香港不習慣坐廁，覺得那麽多人坐過，會有婦科病」、「你知道我每次回深圳上到蹲廁有多感動嗎」。

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網上圖片

不過內地網民也提到現時內地愈來愈多地方改用座廁而非蹲廁，表示蹲廁的衛生狀況更使人崩潰，十分容易在排泄時濺到自己的鞋子，稱「一進去跟開盲盒一樣不知道坑邊上會有黃色棕的紅的，而且還特臭」、「多少人尿到外面甚至拉到外面的，而且還累」。

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小紅書截圖

帖子也引來不少港女分享在座廁上廁所的「心得」，表示通常香港的座廁旁邊都有清潔劑和消毒液，只需要用紙巾沾一點擦拭就可以了。有些廁所更會提供一次性座廁墊，使用時平鋪在廁板上，用完沖掉即可，也可以用紙巾鋪在廁板上。除此之外，港女也提到教路一招上廁所絕技，在香港更是無人不曉，便是「無影凳」式紮馬懸空解決。至於紮馬後擔心重心太高，「空投後」廁所水濺到自己？可以先丟一張廁紙進廁所裡，那就不用擔心啦！

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