港女北上深圳醫院求診大讚快靚正　全程無須2小時、7日藥僅收¥80!

港人經常都會抱怨求醫困難，公立醫院雖然便宜但輪侯時間長，而私立醫院雖然能更快見醫生但價錢亦相對貴不少。有網民最近就分享自己北上到深圳醫院的經歷，全程基本不用等，藥費更只收了80元，大讚快靚正。



（YouTube @FM食玩一日遊）

香港醫療一直有人手、床位不足等問題，在疫情期間更是顯著。近年特區政府就擴大便利港人在內地就醫的計劃，推動跨境醫療合作。醫衞局早前亦公布，擬於5月10日推出「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」，讓居住於大灣區的合資格香港市民可於港大深圳醫院接受資助診症服務。

日前有網民就在Facebook「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」上分享自己到香港大學深圳醫院看中醫門診的經歷，表示自己由登記到取藥全程不用兩小時，大讚服務快靚正。香港大學深圳醫院2012年正式營業採用，是深圳政府投資，與香港大學合辦、使用港式管理模式的醫院。

樓主指由地鐵深圳灣公園站D1出口步行10分鐘便可以到達醫院門診部。在門口取籌號後，就可以按籌到登記處出示身份證、回鄉證、聯絡電話及地址作登記，並支付¥100診金（大約港幣114元）。之後她便前往中醫部見醫生，把脈開出藥方後就可以到中藥房憑藥至取藥。7日份、每天2包顆粒沖劑共14包藥，藥費只需¥80（大約港幣91元）。樓主另外因肩痛要求推拿，預約後當日下午就獲由中醫師推拿30分鐘，收費¥150（大約港幣171元）。

她表示「這次經歷感覺到深圳嘅速度，快靚正！」，全程基本上無須等候，整個過程在2小時內完成，用微信就可以預約服務及付款，非常方便。貼文引起網民熱烈討論，不少人都驚訝藥費比香港便宜很多。亦有網民分享親身經歷指到深圳「確實比香港復診方便，醫院地方大，醫護專業」。而且因「醫院地方大，候診病人似並不密集，設備新，醫護人員多，令人感覺比較舒適」。有網民就問到是否需要有香港醫院轉介，樓主則回覆指無須轉介、自行網上登記即可，引不少網民表示未來考慮北上求診。