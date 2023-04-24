內地女遊港購物遇「厭世Sales」笑瘋　反勸事主這貨品上淘寶仲抵!

香港是旅客的購物天堂，一條條名店林立的街道也總讓人買得樂而忘返。日前（21日）有內地旅客遊港購物時，卻三番四次地遇到「老實售貨員」，無論她想買什麼時，Sales都以不同的原因將她勸退，最終「戰利品」大大減少。期間某名店Sales更叫她「上淘寶」買會更平更抵，這一番奇妙的遭遇令事主直言「笑瘋了」，更不禁反問「這個生意不做了嗎？」，帖子引起網民熱議！



《三十而已》劇照

售貨員的銷售技巧高超，總是在不經意之間讓客人「失去理性」，間中也難免出現過度消費的現象。然而店舖銷售業績上升，對售貨員的收入有正面影響，正因如此，往往也造成了售貨員對客「狂Sell」的現象。日前（21日）一名內地女生表示最近在遊港購物時，卻遇到不想客人購物的售貨員。

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內地女在社交平台上發帖，「香港買買買的一天，從昨天到今天都被sales笑瘋了」，她稱在第一天遊港當時在LV準備購買錢包，但最後一個銀包有些瑕疵，這時售貨員便直接建議「你別買，去別的店買」。於是她前往了另一家LV，但該間店的售貨員卻又直接表示「這個包不好裝（不好裝東西）」，未知是否勸她不要入手，令她不禁在心底反問「這個生意不做嗎？」。最後她稱打算多買一個錢包刻字，對方直接回覆「我們要下班了，明天你去另外一個店買，明天我很忙」，她笑稱感覺這段對話的核心就是「反正就是你別買，你別買」。

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翌日她再到了一間Apple Store購買一部iPad，當正打算添置一個iPad保護殻時，卻遇到店員說「不給買，太貴了，你去淘寶買」，她想購買Apple Pencil時，店員又說「不給買，你用不上」、她又想買iPad Pro時，店員又說「你不需要，你買個便宜的就好」，面對店員的不斷「勸退」，令她腦海中出現了多個問號。

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除此之外，當天她還在Hermès內看上了一個卡片套，這時店員對她說「我還有一分鐘下班」，於是事主再問店員「那你明天上班嗎？」店員再回「明天我不上班，你可以明天再來買」。最後她在Goyard也遇到了一位售貨員說「現在我們什麼都沒有，明天我們進貨，明天你再來」，幸好最後她也成功買了一個綠色的錢包，未有空手而回。

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網民對樓主遇到的「香港售貨員奇遇」感到不可思議，笑指香港售貨員是否沒有業績壓力，也大讚「港人很理性，不想我們過度消費」、「都是實在人，給的建議沒毛病哈哈」。然而也有網民懷疑樓主誇大失實，認為「蘋果店員不可能讓你去淘寶買（殻）」，不過有大批網民留言表示曾遇過類似的事情，「真的會，之前想買個插頭，店員讓我去淘寶買個說二十幾塊就好了」、「真的會讓去淘寶買，還說自己的apple watch錶帶也是淘寶買的」、「還讓我去外面貼膜，說太貴了」，力證樓主的說法！

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