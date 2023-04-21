內地人港鐵用小童票被斷正罰$500　拒交+逃回大陸求助!網民轟丟臉

香港開關後吸引了大量內地遊客訪港購物，不過因為兩地使用的主流付費系統不一樣，造成了不少的誤會。近日一名內地網民在「知乎」發帖，表示自己在遊港時因為誤用小童票而被港鐵罰款$500，但他自認無辜拒絕繳交，事件驚動警方到場，港鐵紀錄他的資料後就將他放行，並讓他等待法院傳票，最終感到不知所措的他便發文吐苦水兼求助，誰料被中港網民一同怒轟！



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內地網民在知乎上以「香港地鐵罰款500港元，我拒不交費，後續我要做什麼？」為題發表長文，表示自己日前前往香港，回程時從羅湖入境，但在出港鐵羅湖站被港鐵職員拉住查詢微信二維碼，並指他便用「特惠票（小童票）」，需要罰款他500港幣。當下他就感到不解，後來想起來是在2月下旬時，曾帶同一位5歲（1米1左右）的女兒來香港玩。當時因為「不知道兒童也要收地鐵費」，但他只帶一張八達通卡，港鐵職員就教他可以用「微信二維碼」支付車資。

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因為孩子比較新奇的緣故，小童「非要用二維碼付款進閘」，也因為八達通是成人八達通，所以就將手機的微信港鐵二維碼設定為「小童票」，女兒使用二維碼，他就使用八達通付款。豈料今次他一個人來港購物，在港鐵入閘時「直接刷二維碼就是特惠票（小童票）」，在回程出閘時就直接被工作人員截停，直指是帖主的責任，並要求罰款500港幣。

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事主稱他表明拒絕繳交罰款，港鐵就派了「兩個人嚴厲呵斥我，還威脅我不交就要起訴我」。他更直言「我進站刷卡你們機器設置或者人員也不提醒我這個是特惠票，現在返程專門在出口等著抓我就要罰款，我請求補上地鐵費的差價也不被允許，難道港鐵就是靠這個來創收嗎？」最終雙方僵持半小時後，事主求助了港鐵站內的香港警察，不過他就聽不懂粵語，但大概意思是「幫事主求情」，爭取讓他補差價便將他放走。但是事主直指「地鐵工作人員很蠻橫，說就是不行」，最終港鐵職員填寫了「資料調查報告」和「違反香港鐵路附例擬檢控通知書」，才讓他離去，不過就表明讓他等待法院的傳票再出庭應訊。

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在經歷以上的遭遇後，該位內地網民在返回大陸後，便在網路上發帖求救，詢問「各位，我現在該怎麼辦是好？寫信給港鐵申訴嗎？還是如何處理比較不影響我以後去香港或途經香港出境？」

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帖子後來引起中港網民熱議，更被轉載至其他社交媒體上討論，評論幾乎都是一面倒的狠評事主不負責任。內地網民留言表示「請問你在大陸遇到同樣的情況，你會有臉上來知乎問同樣的問題麼？」、「你用的不叫特惠票，那叫“小童票”」、「特惠票是你自己買的，誰都沒有責任在你使用這張票的時候再次提醒你這是“特惠票”」，另外用小童票入閘時，閘機會顯示黃燈，因此事主應有足夠時間自行前往客務中心補票，不應推卸責任。

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網民表明事件無論怎麼看都是事主自己違規，同時勸他「麻煩你趕快去交罰款，別丟了咱們大陸人臉面！」、「自己貪小便宜還理直氣壯，我也是服了」、「讓你知道一點，狡辯撒潑耍賴那套對香港沒用」。也提到在現時的層面應儘早交罰款解決事件，稱除非他打算「以後不來香港」或「不經香港出境」，否則再次入境時很有可能會有更嚴重的法律後果，指「那就不是500元可以解決的了」、「真有這個骨氣，以後別來香港吧，你要是覺得你沒有犯法，就勇敢打官司」。

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根據港鐵附例，職員如發現乘客違反港鐵附例或車票發出條件，可向該名乘客徵收附加費，若乘客拒絕繳交附加費，可被檢控，一經法庭定罪，最高可被罰款5,000元。