廣西女嘆港人「素質太高」難適應　無人插隊超唔慣：更愛我家了

香港與內地通關後，吸引了不少內地旅客來港旅遊。而日前有內地女於社交平台上發文指，自己於香港旅遊後發現「更愛自己家了」，她之所以會有此看法是因為她覺得香港人的素質「太高」，「沒有人插隊，沒有人吐痰，沒有人亂丟垃圾」，人和人之間太客氣，令她有種害怕「做錯事的局(侷)促，畏畏缩缩」的感覺，讓她這個「小市民」適應不了。



圖自小紅書

日前，有一名來自廣西的內地女於小紅書上發文指，自己「從香港玩回來後我更愛自己家了」，她會有此感覺並非因香港給她帶來不好的體驗，亦並非香港人對她並不友善。她表示以遊客的視角看香港，香港不但「很繁華，日用品便宜，什麼都可以買到」，連交通也超方便「去哪都有車，航班很多，可以去到這個世界任何一個地方」。但之所以令她覺得還是「更愛自己家」是因她覺得香港人「素質太高」，且生活上有太多的規則。

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樓主表示，在香港這樣的高密度人口地區生活，為了不讓自己的地方「亂套」，固然有很多規則，大家盡量都要做到不影響他人，她表示香港人「素質極高」，「沒有人插隊，沒有人吐痰，沒有人亂丟垃圾」，人和人之間亦超客氣，但正正就是這些素質高的行為，讓她感到「很不適應」，害怕自己會於不知情下做錯事影響別人，使她有種「做錯事的局(侷)促，畏畏縮縮的」感覺。

網上圖片

她亦指，「討厭沒有素質的人，但也怕素質太高」，香港「素質高超棒的，但我這個小市民適應不了」，相反她所身處的「二三線小城市」則讓她覺得「剛剛好」，她表示雖然城市裡的人「素質一般，沒有太好也沒有太差」，但她當她遇到插隊的人「可以當街和他對罵，不用擔心聲音太大影響到別人」，遇到各種不順眼的事都能「很放心的在大街上吵架」，「很適合我這種素質一般的人」。

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此外，她所居的地方除了網購能夠買到很多不同的東西，價錢也「很便宜了，算下來很多東西都比香港便宜」，交通方面雖然出外的飛機航班不算多，「想出國玩手續比較多，還要各種轉機」，但她其實一年也只會出去玩幾次，「麻煩也就那幾次，夠了」，生活在小城市讓她更加自在和舒適，因而比起香港「我更愛我家的小城市」。

帖文一出，有網民表示「我無論去國內哪個城市，剛開始興奮 三天后我就會想自己的城市」，「金窩銀窩真的不如自己的草窩」，旅行都只是看看別人的地方，不論該地方有多好，都還是會喜歡自己地方，因「自己始終不是這個家的人」。至於有關素質方面，有網民表示「香港人民整體素質還是普遍很高的」，而內地則「還需要幾十年」，因那是「歷史決定的」，但現在內地「年輕一代受過教育的已經好很多了」。但有網民則指香港對其並沒有多大的吸引力，「整個城市就是一片灰色加上五顏六色的廣告牌」，「唯一吸引我的是那些貨品堆積如山擁擠不堪的零售店，適合瘋狂購物」，但那根本並不是生活。