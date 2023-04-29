深圳地鐵遊｜蛇口55萬呎「運動天堂」 首間室內馬術場票價低至$55

香港玩到悶悶哋？不如北上玩返轉啦！《開罐》為大家搜羅最齊大灣區食、買、玩攻略，全方位玩轉深圳地鐵沿綫，周末陪你搵節目，唔再怕悶怕無聊！想擁有健康的生活，除了均衡的飲食，當然不少得做運動啦!今次同大家介紹的是一條位於深圳南山區的一條體育小鎮，整條小鎮面積達55萬呎，即足足123個標準籃球場大，內裡有超過10款的運動項目，不但有各種球類活動、滑板、高爾夫、卡丁車、馬術等的陸上運動，就連水上運動都有，而且票價最低只需$55!



圖自小紅書

平日工作太忙沒有時間運動?想做運動又嫌跑步太過沉悶?那位於深圳南山區的「湄南河體育小鎮」就一定適合你!小鎮於2017年正式開業，鎮內總面積高達52萬平方米，並分為一期和二期兩個區域，每期都有各有不同類別的運動，一期的場館就有全球連鎖卡丁車館「K1Speed」於中國所開的首間分店，壁球、高爾夫球館......，二期則有室內的滑雪場、攀岩、冰壺等等各式各樣的運動項目，大家只要到湄南河小鎮便一次過感受各種運動的樂趣。

👉深圳地鐵遊｜東門人氣商場「1234space」 港人最愛喜茶探魚全集!

而於眾多的項目當中最不得不介紹的當然就是位於一期館內的「瑞歐國際馬術學院」，瑞歐國際馬術學院是深圳首間國際性馬術訓練基地，也是全中國最具規模的馬術連鎖機構，而湄南河體育小鎮的訓練場，不但是全深圳首間室內馬術訓練場地，而且內裡的教練擁有５４個國家的通用資格，大家若不想曬黑，又從未騎過馬都能夠安心嘗試啦！

除了陸地的運動項目，小鎮內是連水上運動都一併俱全，小鎮內除了「拓極滑板沖浪俱樂部」所開設的室內滑板衝浪館，讓大家能一年四季於城市當中，感受如在海邊衝浪的刺激感外，小鎮還有深圳首個深達９米的室內潛水池，內裡更有提供美人魚的服飾供大家穿著，擁有美人魚夢的大家，於此都可以「美夢成真」啦！

+ 7

至於價錢方面，園區內每個項目收費價錢均有不同，大家可按個人喜好和想挑戰的項目，而付費參加，但若大家想更平更抵嘗試不同的項目，可於網上先行購買有關套票，最低$55便能體驗，而成人潛水加上棒球體驗也只需$220人民幣!

湄南河體育產業園

地址：中國廣東省深圳南山區海灣路19號湄南河體育小鎮

交通：地鐵2號線至「海上世界站」A出口，再換乘公交M400路至價值工廠站／

地鐵12號線至左砲台東站，步行800米

營業時間：周一至周日10:00-22:00

收費:按不同項目/套票收費