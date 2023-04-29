內地旅客時隔8年再遊港感震驚！落機發現香港某狀況竟「大倒退」?

疫情3年之間無論內地、香港都轉變了不少，自開關以來有不少內地旅客訪港觀光，然而在相隔這些年來再度訪港，他們卻有不一樣的感受。內地網民在社交平台上發帖，表示自己曾在8年前來過香港，但最近再遊港時卻感到香港已經「不太一樣」！



Unsplash@bady

發帖的內地網民指自己曾於8年前來過香港，他坦言當時香港的「城建（基建）設施等等都非常合理，景點觀賞以及參與度已極佳」，不過最近由東京飛往香港，從落機後就已經感到香港的「衛生狀況」如同大倒退一般，比起以前的香港髒了很多，也直言「感覺從機場開始就很髒，外部牆體的大面積灰漬暫且不說，懸掛告示牌有很多上鏽了，維護的器材也非常雜亂」。

👉男童發現父親偷藏外遇女婚照 他解釋後結局大反轉！兒子崩潰爆喊

+ 3

然而在他回到香港市區後，情況仍是一樣，他直指「街市的路面真的很髒，大道況且如此，小道的路面就更甚了，淤泥斑點幾乎每條街都有」，更反問為何東京和香港同樣都是海濱城市，因此環境應該很好，卻落得如施田地。另外也不解香港維港星光大道所作出的的變動，「怎麼還成這樣了，李哥（李小龍）和梅姐（梅豔芳）被挪到一家店的兩側，拍照景點也被改了很多...」。文末也心酸地表示「印象中香港是亞洲最牛的存在，希望以後一直會是，香港加油！」

👉灣仔某咖啡店被爆疑歧視內地人！店員兇客亂落單＋夾埋外國人咁做

《舉重妖精金福珠》劇照

帖子吸引了很多網民留言，其中有內地網民認同香港現時的市面的衛生情況確是大不如前，稱「真的比內地一線城市髒太多了，不是印象中的香港」、「香港的垃圾桶好少哦，我住這附近的酒店，外面看不到垃圾桶」、「大陸這邊都沒那麼髒」、「去年過去也是同感，不復當年模樣」。不過香港網民就反駁並未留意到內地的任何一線城市可以比香港更乾淨，也回應指香港只是基建因年月而變舊，街道的衛生狀況也基於什麼地區，不應以偏概全。

👉內地人港鐵用小童票被斷正罰$500 拒交+逃回大陸求助!網民轟丟臉