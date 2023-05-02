港人深圳按腳慘被當「水魚」劏　狂加額外收費勸世：一類店唔好入

「按摩」一直都是不少港人北上熱愛的活動之一，但若大家不慎選中一些無良的按摩小店，分分鐘很有可能會被當作「水魚」任劏!日前，有港女與老公於深圳遊玩時，突然「心血來潮」進到一間美甲店按腳，而店舖門口本寫明$40人民幣按腳，「仲唔使小費」，誰不知開始按摩後，店員卻瘋狂加增加額外的收費，令樓主大叫中伏！



圖自小紅書

近日，有港女於小紅書上怒呻指自己於深圳按摩，竟被當「水魚」。樓主表示，自己與老公日前到深圳遊玩，到老街逛街時突然「心血來潮」想按腳，因而便選擇了一間「有幫人哋整指甲」又聲稱有按腳的店舖按摩。店舖門口本標明$40人民幣按腳，更且不用付小費，當下樓主對此都感到「都幾抵」，但進店卻是另一番景象......

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樓主指，一進店職員便「畀盆水浸腳」，然後便跟她老公說「老闆，你隻腳死皮好多，修一修先40」，不到一分鐘又稱「老闆你隻腳有肉刺(雞眼)」，有肉刺即有「細菌感染」，只要他幫忙去除便不會再返發，更稱「加60就好啦」。但該名師傅突然「又話有第二粒肉刺」，樓主本以為所加收的60蚊人民幣是包括所有的肉刺處理，誰不知「原來係$60一粒」，就這樣加加埋埋，已足足是原本價格的「四倍」。

東門位於地鐵老街站(圖自微信)

而修完腳死皮和肉刺後，按摩師傅又稱她老公有「灰指甲」，而每隻需收費「$100」，讓樓主當場忍不住直指他們「亂收費」，而該名師傅見樓主此反應後亦有所退縮「唔敢再推銷」。而當輪到樓主按摩時，因上一個師傅有同她的按摩師「使眼色」，所以該名師傅只有向她詢問一次需不需付加其他項目，但就當樓主表示並不用後，按摩師傅竟「連按摩都係Hea住做」，不但按得不好，更變相向他們索取「小費」。

對此，樓主瘋狂勸世指每逢看到一些有幫人整指甲，兼按摩的店舖，「千祈唔好入去洗腳按摩」，若是想按摩還是應該找一間「正宗」的按摩店，否則好容易便會被當「水魚」任人劏。

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帖文引起不少網民關注，有網民表示「千萬千萬不要只想到去東門.....」，「東門真的不敢去！環境差推銷太多坑…」，「羅湖比較雜，做事沒那麼規矩。」，有網民更指曾親眼看到有港人修腳被狂劏「之前在東門，親眼所見有香港女生修腳，被收1000多」，而有居於深圳的人則表示東門是連他們當地人都不會去的地方，因不但衛生情況差，而且又多騙人的店舖。網民更建議大家若想按腳，應於點評網站先搜尋有關店舖的評價，和選擇光顧一些專門按摩的店舖，否則好容易會被店舖瘋狂推銷，成為大「水魚」。