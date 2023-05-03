內地女初次香港醫院睇病極崩潰　一原因勁不滿：還不如回深圳看!

正值流感高峰期，醫院急症室病人數量增加，病人需輪候的時間亦越發上升。日前，有居港內地女於社交平台怒指，自己因吃晚飯時，感到有魚骨卡在食道，所以逼不得而前往急症室求診。她表示急症室原本所需等待的時間為「180分鐘」，但醫院突然更改輪候時間，時間之久令她即場「打道回府」，怒呻於香港公立醫院睇病「真的看到懷疑人生」!



《機智醫生生活》劇照

近日，一名居港的內地女於小紅書上以「香港公立醫院看急診，體驗感太差啦」為題發文指，自己日前吃晚飯時，突然感覺到有魚骨卡在食道，因不算很嚴重，所以樓主本打算到樓下的私家診所求診，誰不知附近的兩家診所都顯示名額已滿，令她真的沒辦法之下才選擇前往那打素醫院急診室醫治。樓主表示當時到達急症室後，約晚上8時便完成登記，於8時30分經分流區醫生判斷情況後被分到「第四類是次緊急」類別，而當時牆上所顯示的輪候時間為180分鐘。

👉港人深圳按腳慘被當「水魚」劏 狂加額外收費勸世：一類店唔好入

樓主指，登記後她便和「一大堆病人」於急症室的大廳一同等待，但等到大約11點都仍未輪候到她，而正當她已等候超過3小時，醫院便突然響起廣播指「由於病人太多，急症室輪候時間大概需7-8小時」，讓她感驚訝並立刻走到護士站了解情況。樓主表示當時護士也「真的是忙到一團糟」，然而護士竟告訴她「現在11點看的是下午四點登記的病人」，更讓她自行計算自己即是要等多長時間。樓主表示，若她繼續等下去即需要等到「凌晨三點」才能看上醫生，因而毅然決定放棄等待，「馬上打道回府！」。

圖自小紅書

對此樓主怒指，以前常聽說香港醫療資源不足，都沒有感覺，但這次的體驗真的完全感受到，「輪候時間太長了！」。她表示香港公立醫院雖然費用並不高，只需$180已包括登記費和藥物，但公立醫院的資源時真的「不足」，整個急症室那麼多病人，當日都竟只有三個醫生在當值看診，讓她直指「香港奇缺醫生」。而且她指香港的公立醫院是實行「分流制度」，是按照病人的病情分別分為:危殆、危急、緊急、次緊急、非緊急，一共5個級別來制定治療的先後次序，而並非按照先到先得的次序來治理。

👉00後女遊廣州疑遇「紙巾迷魂黨」旁人親睹落藥經過！網民：好可怕

經過這次的公立醫院求診「體驗」，樓主表示「終於知道為甚麼香港朋友那麼愛買保險了」，而且第一份的保險必定是「醫療險」，因為沒有保險的話，去公立醫院排隊看醫生，真的會看到「懷疑人生」，更表示若要輪候香港公立醫院的急症室，「還不如跑回深圳看病還快點」。

圖自小紅書

貼文發布後，即引起網民討論，有網民表示「香港醫療人手不足絕對不是新鮮事」，「說香港醫療福利好的全是移民中介的瞎話」，有網民則分享指自己曾遇到同樣「卡魚骨」情況，到診所才被告知需要到專科處理，奈何專科需幾日後才有位，令其只好前往公立醫院求診，最終都「等了三個多小時終於看到了醫生體驗超級超級差」。有網民則指「不緊急何必去醫院」，表示不緊急到公立醫院看病，需要等待是很正常的事，若真的不想等網民表示「去私家醫院睇囉」，「只要你付得起錢」必定有好的服務。