港人深圳食海鮮慘遭「3連環欺騙」疑專劏港人！網民教1招避免受騙

北上吃喝玩樂成為了很多港人的放假節目，除了價錢夠便宜之外，玩樂熱點選擇也夠多。不過近日卻有港人在深圳食海鮮時遇到不愉快事件，直指該間老字號海鮮店手法不老實，疑將他「連環欺騙」。在樓主分享經歷過後，不少網民都稱該間餐廳前科累累，更疑是專門「劏香港客」，紛紛勸大家避雷勿去！



Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」截圖

港男1日在Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」發帖，指他在昨日前往了深圳蛇口買海鮮，前往了26年老字號「德記燒臘飯店」進行海鮮加工。他稱自己購買了一隻大花肉蟹，買時還是親自伸手進水盆挑了一隻「大隻重手」的蟹，交給樓面時全隻未劏，也交帶了煮法是用蛋白蒸。

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Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」

結果在上菜時，大肉蟹卻變成了一隻「細水蟹」，而且蟹還缺失一隻蟹鉗。在「蟹不對辦」、「蟹肢殘缺」的情況下，他才驚覺海鮮被更換，怒指「明顯細水蟹換左我地隻大肉蟹」！再者在結帳時，店家稱蛋白不是普通蛋白，而是「花雕蛋白」，需要再追加15元人民幣加工費，可說是「3次連環欺騙」。

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Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」

網民看帖後替樓主感到不值，同時稱該間餐廳「換海鮮」的前科累累，表示「我哋都試過，生猛瀨尿蝦（大隻果種），煮完出嚟啲肉削嘅」、「疫情前有次我地買左5條撻沙魚去德記加工、佢只係蒸左4條比我地，後尾我地問佢、佢話隻碟唔夠大、另外一條放開1隻碟喎」、「生魚換死魚，燒鵝斬半隻出來不見三分一，生蝦下鑊唔見一半，此店極可惡港人千萬別幫襯」、「佢已經沒之前咁老實，海鮮會調包」、「一早講過換海鮮，我上次即埸問候四眼仔，佢老X專劏香港人」。但因為樓主表示自己未有提前將海鮮拍照，因此最終追究無門，只好發帖勸世大家避雷，同時表明不會再前往該餐廳食海鮮。

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另外，網民也建議如果購買海鮮後，欲前往海鮮餐廳進行加工處理，提前對海鮮拍照、盤點數量是最基本的做法，而一個更有效的妙招是，「當著酒樓經理的面前，將蟹的其中一隻蟹腳折斷，待清蒸加工，完成出來，要將先前折斷那隻腳與本身位置吻合才收貨，否則照價賠償」。

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