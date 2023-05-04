內地女怒訴香港食狗仔粉被「罰企」 4人只叫1碗被店員一句寸爆！

「十八座狗仔粉」是由80後平面設計師張顥㬢於2013年時創辦，之後因多次被列入《米芝蓮》推介而廣為人知的街頭小食，在港九新界都有分店，於香港具有一定的名氣，也是不少人心目中首屈一指的美食。然而，昨日（3日）卻有內地遊客於小紅書上發文，指自己來港旅遊時於「十八座狗仔粉」遇到不愉快的經歷，並呼籲其他內地網民要「避雷」。



（小紅書截圖）

內地網民「小莓吃草」昨日於小紅書中以「避雷！在香港只點一碗粉還被要求罰站！」為題發帖，指自己與朋友一行四人來港旅遊，吃完晚飯後路過「十八座狗仔粉」，因為在網上看過很多明星也來過打卡，得知「十八座狗仔粉」小有名氣，因此特意品嚐一下。

因為她們四人剛剛吃完放題，肚子太飽無法一人一碗，只能夠買一碗四人分食，然而卻因為只叫一碗被店家「看不起」。據「小莓吃草」所述，當時店家為他們端上狗仔粉後，轉身就用廣東話向其他店內的人說「四個人就點了一碗粉」，並且還跟樓主的朋友說「你們兩個不吃就在旁邊站著，別影響我其他客人」(大致意思)，被店員一句無情寸爆。

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此舉令樓主相當不滿，她聲稱當時已是凌晨時份，沒有太多客人，店裡還有不少位置，而店員因為怕她們聽不懂，還刻意用廣東話再向他們說多一次，讓他們感覺相當不愉快。在初嚐狗仔粉的滋味後，她們認為狗仔粉雖然不難吃，但也沒有什麼特別，因此呼籲其他內地網民路過可以淺嚐，但沒必要特意前往「探店」。

（資料圖片 非相關分店）

帖文一出很快就引來正反兩極的意見，以居住在內地為主的網民認為香港店家的態度相比起內地就是特別惡劣，大部分的服務業都好像「做大爺」一樣，認為國內的店家更加懂得做生意。不過同時居住在台灣、香港、廣東等地為主的網民則認為店家的做法可以體諒，甚至有網民認為店家沒有做錯，反問樓主一行四人就叫一碗粉「好意思嗎？」。

（圖片來源：十八座狗仔粉@Facebook）

也有網民指出，假如樓主在內地的網紅店四人同行只叫一杯奶茶或一份餐點，也一樣會被人譏諷，店家不知道樓主一行人已經吃飽，只會覺得她們相當小家。也有網民指出，十八座狗仔粉堂食是有最低消費的，叫一碗粉坐四個位置，認為店家這次已經算客氣了。

樓主雖沒有逐個留言回覆，不過樓主表示自己不是在「黑」香港，相比「狗仔粉」本身，更想表達內地和香港待人處事的態度有相當大的分別。