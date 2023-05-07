車主「奇招」望警察高抬貴手　反被連開4張告票網民一句道出原因

香港地少人多車更多，但能夠泊車的位置卻不足夠。車主們除了「偷雞」泊街邊之外，偶爾也能看到車主們絞盡腦汁各顯神通，用不同的方法避過「抄牌」。近日就有網民於社交平台上分享，他在街上看到一輛白色私家車，車內貼上兩張以簡體字寫的告示，但仍然被連抄四張告票。



近日（1日），有網民於FaceBook群組「馬路的事討論區」中發文，指自己於街上看到一輛白色私家車，車上貼上兩張以簡體字寫的告示，分別為「壞車」及「因為遺失車匙，公眾假期，未能聯絡起亞(Kia)車廠」，網民推測是為了搏警員同情「高抬貴手」。但警員似乎一於少理，更加喜上加喜連開4張「牛肉乾」，樓主更表示「你估寫大段理由佢就唔抄？」。

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網民對車主大多表示幸災樂禍的心情，皆因車主的「妙計」比起求情更似是在侮辱別人的智商，有網民提到，如果真的遺失車匙，那麼車主是如何打開車門將告示放進車中再鎖車門，亦指不可能只有一條車匙，被其他網民笑指「突破盲腸」。

(嚦咕嚦咕新年財 劇照)

亦有一些相對中立，假設車主真的遺失車匙的網民用「性價比」的角度分析，車主這次直接被抄4張告票，叫拖車將車帶走所需的費用遠比交罰款便宜，笑指「搵人到場配過條車匙！有淨啲錢，篤串魚蛋都舐舐脷啦」。更有網民分析，當天為5月1日公眾假期，如果真的遺失車匙需要叫拖車，所需費用為$600，雖然這次「妙計」失手被抄4張告票，但下次如果成功的話就賺。

財政預算案顯示，政府在2022/23年度「罰款、沒收及罰金」為庫房進賬24.4億元，較預期多兩成，當中「定額罰款制度（交通違例事項）」經修訂後為11.6億元，執法部門發出超過362.8萬張定額罰款通知書。根據警務處所提供的數字，當中336萬張是屬於「違例泊車」告票。

政府預計2023/24年度定額罰款通知書的收入將會增加至12.7億元，意味著未來一年會發出約397萬張定額罰款通知書，即平均每日至少發出一萬張。