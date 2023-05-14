內地女搭港鐵遇乘客突嘔吐　驚見港人「超暖」一幕：怎能不愛這裡

大家若果看到有人不適嘔吐，你會怎樣做呢?最近，有位來港留學的內地女生於社交平台上表示，自己日前乘搭港鐵時，突然有位站著的學生於車廂內「朝地面吐了」，她本以為身旁的人都會「避之不及」和「厭惡地走開」，但沒想到四周的人不單沒有躲開，反而是「不約而同」地主動幫助該名學生，有人讓座，有人遞紙巾，種種的舉動讓樓主表示「深深被感動」，更嘆指「怎麼能不愛這裡呢」。



圖自小紅書

近日，有來港留學的內地女生於小紅書上以「港鐵上有人吐了 我以為」為題發文表示，自己日前乘搭地鐵時剛好遇見港人超暖的一幕，有一位站著的學生突然拉下口罩向地面嘔吐，樓主本以為大家見此情形都會避之不及，「厭惡性地走開」，但她竟發現四周圍的人拿起背包並不是「為了趕緊走開」，而是大家竟然「不約而同地從自己的袋子裡面掏出紙巾」，並遞給那名嘔吐的學生。

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樓主表示，她還見到一位帶著小孩的家長，即使「離學生有些距離」，但她見此情況發生都仍然「拿著紙巾走過去」。樓主更指，「有些人乾濕紙巾都遞上了」，有些人則給學生讓座和在一旁關心，大家都用著不同的方式關心該位學生。

資料圖片

對此，樓主表示眾人的舉動讓她當下能感受到車廂內的彼此「不再是冰冷的陌生人，而是有血有肉的熱心腸」，完全溫暖了她的心，自己亦「深深被感動」，並對自己一開始的猜測感到「羞愧」。此外，樓主更大讚港鐵「效率好高啊」，職員很快便到車廂清潔，讓她不禁高呼「怎麼能不愛這裡呢」!

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帖文一出即引起網民討論，有網民表示港人就是「沒事保持距離感，有事四面八方涌上來幫忙」，而那就是「香港的可愛之處」，有網民亦表示「香港人很熱心的」，分享指她曾於港鐵暈倒，港人即使很多人「趕著上班都過來扶我」，一直到港鐵職員到場才離開。有網民更指港人於「晚高峰時」愛心座也是空著，留給有需要的人，而自己也正是因「香港地鐵愛上了那座城市裡的所有人」。