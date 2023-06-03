處男初戀做愛嫌女友私處太黑：因性事太多嗎? 醫生揭3大暗黑真相

一位不願具名的男網友在Facebook發文指出，他最近交了一位非常辣的女友，也是他第一位女友，外型亮麗、個性活潑，對他又很好，簡直是他的女神，兩人情投意合，也很快發生了性關係；不過，發生關係後，他發現女友的「私密處」膚色較深、較黑，這讓他有點陰影，因為他哥兒們都說這是因為性生活頻繁的緣故，事實真是如此嗎？



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很多網友在看了這位男網友的際遇後，紛紛表示，只能說你交了豬隊友，而你的哥兒們可能是嫉妒你交了漂亮的女友吧！根據大陸自媒體《丁香醫生》網站表示，膚色的深淺，跟性生活頻繁與否無關，是取決於黑素細胞的數量。身體各處的黑素細胞分佈是不一樣的，比如臉上皮膚內的黑素細胞密集程度，就比身體高出一倍，會陰處則更高，黑素細胞數量多，局部膚色顏色自然也就偏深。

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再進一步說明，黑素細胞位於我們皮膚的表皮基底層，它們就像一個個工廠一樣，會不停地生產；而內分泌系統會影響黑素細胞的工作效率，「性激素」能明顯促進黑素細胞「增產」。因此，進入青春期以後，性激素水平上升，第二性徵開始顯露，男生會出現喉結，外生殖器開始發育，女生會出現月經來潮，乳房發育。在此同時，無論男女都會發現，自己的會陰部變黑了。

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因此，可以了解私密處膚色的深淺，主要的影響因素是「性激素」，性生活對其影響可說是微乎其微。即使一位青春期少女從未有過性生活，也仍然將經歷這樣一個過程，女性朋友不可因為私密處顏色較深就感覺羞恥，這是正常的生理變化；如果男友介意，只能說明他無知，況且真的喜歡你，還在乎過去嗎？如果就因膚色來斷定妳的性生活，建議真的可以放生了。

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