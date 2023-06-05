台灣11大優點「幾乎是全日本人共識」　惹無數網民共鳴

台、日來往密切，許多台灣人熱衷赴日旅遊，甚至嚮往長住。對台灣人來說，自己生活的這塊土地上似乎有說不完的缺點，但在日本人眼中，卻有很多台灣人習以為常，但令外國人相當羨慕的優點。



Facebook Page「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」貼出一位網友的提問，對方表示「身為台灣人，我覺得台灣很爛」，認為只保護壞人、好人沒人權，交通很亂、走路怕被撞死，去KTV唱歌或走在路上都會吸到二手菸，所以請「歐吉桑」回答「台灣比日本好的地方」。（點圖放大看「台灣11大優點」👇👇👇）

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針對這個問題，「歐吉桑」也誠意十足的列出他心目中的台灣十大優點，包括：

一、有人情味，台灣人就算對陌生人也非常友善

二、有發展的系統化，醫院、公共場所都有現代的做法，網路掛號超方便、效率佳

三、有方便的身分證字號，日本這幾年才開始採用

四、上醫院費用超便宜

五、參與選舉比例很高，日本人約53%，年輕人不到30%

六、國際語言很強，不論英、日語，可能跟個性有關

七、重視過去的文化，日本則是越來越忽視，例如有些神社已不辦跨年活動

八、政府執行速度很快

九、包容能力很強，日本若個性、想法、生活模式不同容易被排斥

十、可以獲得第二次的機會，日本只要失敗一次就很難重來，例如離職後難以找到待遇更好的工作



「歐吉桑」認為以上10點幾乎是日本人的共識，在日本生活過的部分網友也補充了幾項，「台灣的報稅比日本簡單多了，稅率也低很多」、「台灣女性的社會地位在亞洲算好的了」、「台灣的捷運乾淨方便又便宜」、「台灣沒有過多的潛規則也不太需要時時刻刻讀空氣」、「台灣吃的種類也比日本豐富」。一名網友提到「便利商店的方便性真是全世界第一」，「歐吉桑」附和這是第11點，大讚台灣便利店服務優秀便利。

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許多人也感謝「歐吉桑」看到台灣那麼多優點，「句句說進心坎裡，我覺得日本有很多優點可以學習，但台灣人也不必妄自菲薄」、「謝謝您的想法，有些是之前自己住在台灣卻以為理所當然的」、「日本漂亮是漂亮，但有時遇到的一些狀況還是讓人覺得台灣比較溫暖」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】