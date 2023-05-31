內地女斥香港登機時被地勤歧視　丟護照像丟垃圾：我們還是頭等艙

國泰空姐涉嫌歧視非英語乘客風波持續發酵，引發大眾熱議。日前（28日），有內地網民於小紅書中發帖，指自己看到最近香港國泰事件後有感，藉此分享自己3月份時同樣在香港機場遭受歧視的事件，直指「該有的服務沒有，不該有的羞辱我們倒是承受了不少。」



（小紅書截圖 @Patrickbae）

日前，內地網民Patrickbae於小紅書發文，指自己3月份時跟媽媽經香港機場前往日本，當時入境日本需出示至少三劑新冠疫苗的接種證明，或出發前72小時內的檢測陰性證明。她們因為不知道要準備檢測陰性證明，但她們當時都有打三針疫苗。

👉國泰風波｜內地女激讚香港機場 一夜間全講普通話：清潔姨姨都講

然而到了機場櫃枱後，機場的地勤人員得知她們沒有檢測陰性證明後，就「直接將她們的護照像丟垃圾一樣丟到她們面前」，並說「那你們去不了了」就直接無視樓主處理下一位乘客。當樓主和地勤人員一直在據理力爭的時候，有另一位打紅領帶的男士上前「協調」，而他「協調」的方式是「對著樓主狂拍桌子和用手指著樓主說她Rude」。而樓主解釋她的Rude是基於地勤人員將她們的護照當垃圾所引起的憤怒。

（小紅書截圖 @Patrickbae）

基於樓主一直質問有什麼解決方法，那些地勤一員才心不甘情不願地跟樓主說打了三針疫苗也可以入境日本。正當樓主以為事件可以解決時，那名打紅領帶的男士帶了一位疑似是韓國員工過來，並打算報警以擾亂公眾秩序拘捕她們，樓主無奈「最搞笑的是我和我母親還是他們頭等艙的客戶。該有的服務沒有，不該有的羞辱我們倒是承受了不少。」

樓主媽媽抱著多一事不如少一事的態度因此不打算深究，但樓主還是打算藉著國泰事件讓其他網民都能了解一下。她相信「不是所有香港人都是這樣的人，但是這件事還是夠我噁心一陣子的了」，並表示近五年不會再來香港。

帖文一出後自然引起網民關注和留言，除了支持樓主為自己爭取應有權益之外，也有網民試著解釋這不太算是歧視：「香港服務行業出了名的差，不用覺得區別對待，因為都一樣」、「本地人也會遭受極差的態度對待」、「香港本地人絕大多數都非常好，香港機場是個特殊的存在」。而樓主也解釋她不是打算「黑」香港，她也有很多香港朋友，之前也一直很喜歡香港，希望香港的網民不要誤會和爆發罵戰。