內地男教去香港富人區執垃圾變賣日賺4位數！網民:大老遠來撿垃圾

前往一個陌生的地方旅遊總有不同的目的，比如體驗當地生活、工作、移民置業、探親等，不過在異鄉撿垃圾賺錢為前提，你又有沒有看過？最近一位內地男子在社交媒體貼出影片，教路大家只要在香港的有錢別墅地帶執垃圾變賣，可以輕鬆日賺4位數，更直指在「香港富人區撿錢，so easy！」影片後來被網民熱議。



小紅書截圖

內地男子在社交媒體貼出影片，標題為「香港富人區撿錢，so easy！」影片中表示，如果想在「香港如此輕鬆的撿錢」，首先要前往清水灣這一種背山面海的富人區，即有錢人最愛的獨立屋、海景別墅集中地。他指只要找到別墅後，再找到該處的垃圾站，便可以開始發掘「寶藏」變賣賺錢。

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在他到達垃圾站後，便發現站內有不少有價值的物品被棄置，比如一張外表新簇簇的嬰兒汽車安全座椅，表示二手價值約$300元，不過椅子在不久後便很快被「同行」撿走，片主痛失賺錢機會。然後內地男再在垃圾站發現了一疊疊的舊電影DVD光碟，甚至連光碟木架都一併丟棄。男子粗略一算約有300隻光碟，若以$3/隻的價錢賣給二手市場，可以「妥妥的獲得$900塊」；另外多個光碟的木櫃「再賣個$300」，以上總共價值$1,500（$300+$900+$300），而且還沒算垃圾站內其他有變賣價值的物品，日賺4位數輕輕鬆鬆。

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他也稱如果感到「執垃圾」太掉價（降低地位）的話，還可以當一名豪宅的保安員，稱可以從地鐵走著專門通道上班，期間「不用風吹日曬」，只需「吹著冷氣做好訪客登記」即可，一個月更可獲2萬人工起。

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有網民對樓主的推介表示感興趣「我竟然心動了？」、「如果有兩萬我也想幹」、「為什麼我住那麼久還不知道有這種賺錢的事」。不過也有網民反斥片主的行為失禮，「真的是很丟臉了⋯⋯」、「啊？大老遠來香港撿垃圾」、「說得好像在香港上班，不用香港身份一樣」、「保安不好做啊，什麼吹空調做好訪客登記，那有這麼輕鬆，富人很麻煩的，而且也沒2萬」，更提醒他的行為有機會違法。根據香港法例第132BK章《公眾潔淨及防止妨擾規例》任何人如無合法權限或合理辯解，不得耙撥、揀拾或掘出棄置在任何地方的廢物，或將該等廢物移走或散布即屬違法。