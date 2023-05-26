內地女遊山頂感中伏！落山竟要3小時＋每個人都瘋狂在做這件事...

香港各區都有不少的內地旅客，尤其旅客熱點如旺角、尖沙咀、銅鑼灣、山頂等，人山人海的逼爆場面不時都會出現。一名內地旅客在社交媒體上大呻早前遊港時，上太平山頂的經歷根本是中伏體驗，痛訴山頂的遊客多得「離晒大譜」，更瘋狂的是幾乎每個人都在「做一件事」！



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內地網民在社交媒體上發帖，指日前來到香港的第一站，本來「很期待很期待」前往太平山頂，結果到了太平山頂時，只感到3個字「離大譜」。事主稱當時在山頂上觀看了2分鐘，結果排隊坐纜車下山的人龍，卻要排隊超過3個小時，再者因為春季季節天氣因素十分大霧，從山頂看去「景也看不清」，只是朦朧一片。

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而因為山頂不大又人山人海，現場所有人幾乎都擠在一起，最終到處都是失散的人，導致「滿地找人」的情況出現，只見大家都在各處尋找著失散的同伴，這一幕令人難堪又相當滑稽。因此事主對太平山頂成為了各位旅客都推薦的景點，感到不能理解，直言「太平山頂真的離譜」。從樓主貼出的圖片顯示，她是在晚上時分前往太平山頂觀看夜景，排隊坐纜車下山的人龍連綿不絕的「打蛇餅」，隔著螢幕都能感受到那一份無奈。

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有內地網民在留言區中與樓主相認，表示自己同一時間也在山頂，甚至出現在樓主的相片之中，直言「真的，昨天就這樣」、「我也哭，昨天晚上去的，上去以後全是霧，自己人都看不清了」、「我也是這個時間段下去的，真的離譜，沒想到下山人這麼多」。也有網民教路如果想看風景，最好在早上或中午的時間去，天氣較晴朗之外也能避開人群，如果真的很想看夜景，最好避免在7-8點後下山，另外看到纜車排長龍的話也可以選擇坐雙層巴士，又快又方便。

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