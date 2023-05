國泰風波｜疑似空姐IG還擊「只會講英文廣東話」小紅書洗版負評

國泰航空三名空姐涉歧視非英語乘客事件持續發酵。昨日(24日)除了國泰行政總裁林紹波在廣州會見傳媒,以普通話就事件親身致歉外,亦有網民在社交平台發文指,現時搭乘國泰航班時,乘務員會逐一詢問機上旅客是否需要毛毯,播報也會用英文、粵語和普通話三種語言進行。惟事件再繼續發酵,有疑似空姐在IG Story強調英文和廣東話是她的服務語言,結果該文被截圖轉載至小紅書,再次惹起部分網民不滿。



近日小紅書上就持續充斥著各種國泰航空疑似歧視中國人的事件,例如餐牌上英文的部分比中文的部分多;飛機上的廣播將普通話放在最後等等。於昨日,一名疑似任職國泰航空的乘務員於其個人Instagram中上載了限時動態,背景是乘務員制服的名牌,指自己「I can only speak in English and Cantonese. These are my service language」。有網民認為她是在意有所指,暗示自己就是不願意用普通話溝通,因此對其進行起底和譴責,「這英語水平爛得不行。 are後面居然不加複數形式。還有資格裝逼」、「大家一起罵,踐踏我們的尊重,不能饒恕」,現時該乘務員的個人Instagram帳號已刪除。

(小紅書截圖 @粤来粤台)

有網民除了對該Instagram帳號進行起底之外,也對疑似與該乘務員有關的瑜伽教室進行洗版和洗負評。在小紅書上可以看到評論區幾乎是清一色反對這位乘務員的聲音,認為「做錯事」就應該被懲罰,網暴不能接受,這種故意挑釁的行為不能接受。

(資料圖片)

事件很快就於香港的討論區上廣傳,經常就各大事件進行「抽水」的林作亦有就事件出post,他出post譴責這位乘務員,認為「有知識的人其實根本不會如此對人」、「這和政治無關。這和愛國都無關。這是基本教育常識。」更指對方「these are my service language」應寫為「these are my service languages」,這個Post也被不少網民支持,認為林作今次鬧得啱。

(Instagram截圖 @Jolamchok)

有網民認為國泰事件本身並不是太嚴重的事件,在解僱三名相關空務員後已能平息一部分網民的民怨。但這位空務員的限時動態對內地網民而言無疑是挑釁的行為,因此即使是香港的網民應避免再有更多乘務員於網上「挑機」,導致進一步加劇事件。