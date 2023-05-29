內地網民笑稱「港人3寶」 可一眼分辨港人！這款鞋子一秒露餡..

上星期五（26日）為佛誕假期，不少港人趁著3天「不長也不短」的連假，前往了深圳、澳門、珠海等地方度假吃喝玩樂，人流令多個關口都大排長龍！有內地網民在社交媒體上透露，稱前日（27日）在深圳的商場內，感覺一半的客人都是「香港人」！



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發帖的內地網民表示前日（27日）在福田的商場逛街，發現場內有一半都是香港人，不論男女老少都有。從他貼出的圖片可見人氣糕點店鮑師傅正在大排長龍，相信是港人正在排隊買手信或嘗鮮馳名的「肉鬆小貝」。樓主坦言一眼便可以分得出港人，但是其實只是依靠某種直覺，「也不知道怎麼一眼就能看出來他們是香港來的，就像在香港可能他們也一眼就能看出我們是大陸來的吧……」，後來就有熱心網民幫忙整合出港人3大特徵！

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內地網民笑稱分辨港人可從3大重點觀察，包括「現金、運動鞋、雙肩包」。透露比起電子支付，港人更偏好以現金消費，畢竟在香港生活仍然是採用現金消費為主。除此之外，港人習慣每天生活走上很多路，所以在鞋子的選擇採用舒適的運動鞋。而實用雙肩包也是港人生活上班常用的行囊，去旅遊當然也要揹上啦，一個袋揹著證件、水瓶、手信、外套等雜物，也可以解放雙手，可說港人實用首選！以上就是內地網民眼中的「港人三寶」，也指港人穿搭較休閒舒適，顏色不太花俏。

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《堅離地愛堅離地》劇照

而除了以上特徵之外，有內地網民還笑指港人有某些令人不解又可愛的行為，比如因為香港商場比較小，回到內地發現大商場內竟有小火車，便「指著商場的小火車哇哇哇」、因為不能吃太辣所以「討論個湘菜菜單跟天書一樣」糾結許久、「昨天看到一群大概十幾個人去棉花糖機買了一個花朵棉花糖，十幾個人一起拍照」等。有香港網民解釋內地比香港的消費低，即使同一價錢服務也比香港好，自然吸引了大量港人北上消費，兩地居民互相消費也有助經濟咁話。

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