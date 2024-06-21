理想孤獨死｜日本長者憂孤獨死後屍體滲漏　怕累人臨終前竟咁做！

孤獨死已經成為日本的社會現象，隨著日本人口老化日益嚴重，孤獨死情況繼續加劇。孤獨死的遺體往往要過幾日先比人發現，樣子味道都令人退避三舍，仲可能影響隔離鄰舍。不過，日本女性セブン雜誌最近就提及「理想的孤獨死」，講述日本人點避免在離世時，減少對周圍的麻煩。



《夜霧村莊》劇照

孤獨死即是臨終前無人照顧，在死後一段時間後遺體先被發現。因孤獨死的遺體常常到腐爛發臭先比人發現，清潔費亦不便宜，日本部分租屋公司更拒絕租屋給獨居老人。日本女性セブン雜誌最近就有專題，介紹「理想的孤獨死」，如何為臨終做好準備。

孤獨死的狀況大多數都非常慘烈，其中不少都是獨居老人。因為身體狀況差而不能執屋，離世時家中早已成為垃圾屋。特殊清潔師表示，最壯觀的狀況是神奈川県山中獨自離世的70幾歲女人，養了很多隻貓，成間屋都充滿垃圾，另外更佈滿尿液糞便，清理費足足要400多萬日元（約20萬港元）。

《空手道》劇照

乾淨的孤獨死：全屋 「斷捨離」

雖然孤獨死的死狀慘烈，但比起醫院冷冰冰的天花板，部分人都希望可以在自己熟悉的地方離世。為了死亡時不麻煩其他人，最近多了人準備「乾净的孤獨死」。特殊清潔公司的代表塩田卓憶述，一名婆婆的離世令他記憶深刻。婆婆70幾歲，在一棟兩層高的洋房逝世，但家中除了廚房的睡袋及一點點垃圾之外，再沒有其他家具，塩田感嘆「實在很不思議」。猜測她知道自己命不久矣，將所有物品通通「斷捨離」。

提前為孤獨死做準備 減少不良影響

除此之外，塩田表示最近諮詢「乾净的孤獨死」相關的裝修的人數變多，例如在被鋪下墊防水布或塑膠墊，防止孤獨死時體液到處滲漏，如浸透地板後在樓下天花滴下。另外，亦多了人委托準備一間「孤獨死也沒關係的房間」。

為了能早點發現遺體，也有公司推出「もし活」程式，若在超過設定時間外沒有使用手機，就會通知該公司。另外，不少人亦開始準備「終活」，即為臨終做準備，準備好遺言、繼承、生前整理及家產分配等的文件，並向尊嚴死協會傳遞治療意願及殯葬事宜。

資料來源：女性セブン雜誌

繭居族｜日本每小時就有3人孤獨死？！他們竟有這6大共通點

日本在不婚主義和少子化議題下，孤獨死漸成常見的社會現象。早前有調查發現，日本每年高多達2.7萬人孤獨地死去，即平均約每小時便有3人至少死後2天沒有人發現，更有日媒預計2030年，孤獨死的數字將增至每年10萬人。👉👉👉點擊看全文