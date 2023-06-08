內地女行城門水塘被馬騮「打劫」手持一禁忌物即被搶!事主:我好怕

對於香港人而言，想看馬騮（猴子）的話，第一選擇其實不是去動物園，只需要去金山郊野公園、城門水塘等地方，隨處就可以看到聯群結隊的馬騮。近日一名內地來港留學的女生在小紅書發帖，表示自己在城門水塘行山時遇到了猴子「劫匪」，連整個袋子都被猴子打劫走！



資料圖片

對於金山郊野公園、城門水塘等比較多馬騮的地方，相信港人都有共識就是睇還睇，但潛規則是食物不可露眼，最好也不要拿著塑膠袋，否則馬騮會以為是食物而上前搶袋。不過對於以上的「冷知識」，內地人就可能不太清楚了！

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近日一位由內地來港留學的女生，在小紅書發帖稱最近前往了城門水塘行山，沿途看到了蝴蝶谷、有牛牛和猴子。正當她在欣賞風光明媚的山野時，上一秒還覺得小猴子十分可愛，下一秒卻被猴子步步逼近，更是直接坐在她的面前，還把她的袋子搶走。由於事主驚魂未定，只敢馬上走遠一點，再回頭拍照，表示「真的超兇，力氣超大，被搶了才知道」、「我好怕牠跳起來抓我」。也提醒前往的人都要小心行囊安全，提防被猴子「打劫」。

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從事主貼出的圖片可見，她被搶走的應該是白色背心袋，算是經過馬騮地帶的禁忌物品。猴子手上也拿著打劫回來的「戰利品」，不過就未知是否食物。香港網民就在留言區提醒欲前往城門水塘或金山郊野公園的遊客，要加倍小心該處的猴子，「這些猴子很肚餓，以為袋子有食物，就搶過來」、「它們是山賊，不懷好意，要加倍小心」，同時提醒即使被搶也好，也不能夠傷害猴子，因為本地猴子為受法例保護的野生動物，也不可餵飼牠們。

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根據香港法例第170章《野生動物保護條例》，在禁餵地點餵飼野生動物，最高可被判處罰款1萬元。另外，任何人除按照特別許可證行事外，不得狩獵、故意干擾、售賣或管有受保護的本地野生動物，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁1年。

原帖：小紅書@甜酷土豆泥