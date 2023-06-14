細佬剛18歲即被母親強搶$5千消費券　理由超無稽！網民：窮唔好生

政府近年三度推出消費券計劃，向合資格的香港居民分階段派發消費券，以帶動本地消費，同時推廣電子支付。近日一位女網民在討論區上分享，稱其弟弟仍在讀書，而今年剛好滿18歲，達到消費券的申請門檻。不過仍未來得及開心，便被母親要求他將$5,000元的消費券全數上繳，理由更是令一眾網民感到無稽，帖子惹起激辯！



《超感應學園》劇照

女網民在連登討論區上發帖，稱自己的母親要求弟弟上繳這年度全數的消費券，她再交代弟弟仍在讀書的人生階段，今年剛好滿18歲，可以領取$5,000的電子消費券，於是申請了以八達通的方式領取。

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不過在母親得知兒子合資格領取消費券後，便以「養咗咁多年細佬都無交過家用為理由」，要求弟弟將整份消費券上繳「當家用」。如果弟弟不願意將消費券上繳的話，就會「喺零用度扣」。最終弟弟只可屈服在母親的淫威之下，但是又感到極度憤怒，事主形容弟弟在家裡是「嬲到仆X日日大大力嘭門」、「嬲X晒全世界」。把這一切看在眼裡的她感嘆道「窮人真係唔好生仔，仲要一生生2件，而家少少錢都搞到家嘈屋閉」。

《BB來了》劇照

事主弟弟的遭遇引起了不少網民的同情，也有很多網民表示經歷過類似的情況，「啱啱18歲就俾人鬧冇交過家用？」、「18歲交乜X野家用呀，窮就咪X生啦」、「窮到連5千蚊消費券都要謀埋都生」、「等咗兩年終於有，再俾人沒收，痴線都有份」、「之前讀大學 Year2，應該係20歲，老母叫我交家用，結果我交完第二日佢就趕咗我走」。不過也有網民認為母親的行為沒有問題，「要報答父母嘅養育之恩，正常都要俾嘅」、「細佬，樹欲靜而風不止，子欲養而親不在」、「咁X把炮，走啦，唔好老母養」、「抵啦，唔搬出嚟住」。

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《超感應學園》劇照

網民也直指母親的想法和做法只會造成惡性循環，更令弟弟以後懷恨在心，稱搶奪消費券的行為如殺雞取卵，「連少少錢都冇得駛，何來動力去搵錢」、「提醒你細佬grad咗報月入報萬二蚊好了」、「窮仔就係咁冇遠見，淨係見到眼前5千蚊，冇諗過個仔大個可以搵到好多個5千蚊」、「係真心對個仔好，唔使迫佢都會自動比家用你」、「大個一有工返應該即刻會斷絕關係」、「因小失大，咁嘅教育同相處，賺得你細佬個幾千，你細佬有能力搬個時就唔會再理個老母」。

原帖：連登討論區

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