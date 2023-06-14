IG黑魔法小店收$380擺壇拆散情侶？網民直呼惡毒　玄學家：會出事

神秘力量這東西有人相信、有人半信半疑、有人覺得是騙人伎倆敬而遠之，不管取態如何也好，如果只是祈求自己好運，應該都不會引起太多爭議。然而近日IG上有小店自稱巫師，擺壇以「黑魔法」拆散情侶，也可以有其他特別的「功能」幫助自己搏得愛人。事件引起了網民的熱議，驚呼成件事如下蠱一般，令人感到不寒而慄！《香港01》就事件向玄學家詢問意見，師傅直指幫襯可能會有嚴重後果！



《愛回家》劇照

近日有網民在討論區上貼出某IG小店的專頁，根據個人檔案中的資料顯示，小店由一位自稱有11年巫術經驗的巫師主理，提供了魔法用品、魔法飾品、祭壇儀式、改命儀式等的購買服務。小店也分享了不少的「成功個案」，表示有不少客人購買「切斷桃花儀式」、「愛情清理儀式」、「真愛儀式」、「拆散&特強愛情儀式」、「斬小三儀式」等，均成功驅走客戶在愛情中的「情敵」，客戶也分享了大量的事後好評。

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IG截圖

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而所謂的「切斷桃花儀式」包含5大情況可用，包括「交往中 有其他人/前度介入」、「曖昧中 出現另一個競爭者」、「想復合 但對方已有新對象」、「被傷害 覺得對方不配擁有幸福」和「被欺騙 要搶回自己地位」。可見「黑魔法師」在收錢後便會替客戶擺壇，壇中有各種大大小小蠟燭、畫符、不同的宗教飾品、刀子等。價錢據巫師的個人檔案參考，單一範疇的祝福儀式約為$380。在巫師擺壇後，以上在愛情中的各種「困擾」情況也可以獲得改善，驅走一切所謂的「情敵」，客戶也可以達到其「戀愛」的目標。

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網民對於擺壇拆散情侶一事感到極之恐怖，直言「我覺得恐怖嘅唔係呢啲怪力亂神，係有人個心黑到用呢啲旁門左道破壞人哋幸福」、「其實平時嗰啲迷信野，星座/命盤/水晶/紫微斗數 乜乜乜，當祈吓福都算係帶緊啲正能量出嚟。呢啲咁嘅作法『拆散』，係衰黑心」、「呢啲嘢害人終害己」。也有網民直斥擺壇即可拆散他人一事相當無稽，「點解唔直接作法令對方鍾意返你而係要行多步拆散左先，信嘅都弱X智」、「呢啲仲低能過信星座」、「我開個tg account整對話一樣做到呢d效果，講真呢d野冇參考價值」、「自己寫到自己係神仙都得啦，唔好信」。

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對於擺壇作法拆散他人有咩後果？玄學家咁講！

《香港01》就事件向90後玄學家Tasha查詢意見，她稱行內確實有「擺壇」的做法，不過對於小店的經營手法存疑。第一，拆散他人現有的感情，必定有「業債」，首先作法師傅會承受相當的「業力」，其次想進行擺壇的事主，同樣也有業債，更是「即時有報應」，不論是受害者或是發起者，運氣都會變得超差。另外，無論是「斬桃花」、「集桃花」也好，也會影響到作法師傅自身的姻緣。

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第二，小店未必會在收錢後真的替客戶做事，客戶也不會知道所聘用的「巫師」有沒有真的擺壇作法，這方面或有誠信疑慮。也坦言即使真的擺壇拆散他人，如果對方仍有緣份，其實很難拆散，在拆散後也會重新走在一起。因此打算拆散他人的行為，只會造成業債，也會有「現世報」，所以絕對不建議採取以上的儀式。

受訪者提供（IG@tashatse.t）

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