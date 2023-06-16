微辣思男Uber遺手袋報警都搵唔返　網民教上車前必做一動作助尋物

Uber的方便程度媲美眾多交通工具，但如果一時大意遺留了重要的隨身物品在車上，就真是麻煩了！近日，微辣藝人思男就在乘坐Uber後遺留了自己的手袋，隨後嘗試聯絡司機、Uber客服，甚至到警署求助都沒有辦法找回失物。想起要遂一重新辦領個人證件真是令人頭痛！但如果學會這招，可以大大提升尋回失物的機會！



Instagram截圖 （@sinam1001）

近日，思男的男友在Instagram發帖「Uber之沮喪和憤恨」為題，稱他和思男在乘搭Uber回家後，發現思男遺留了手袋在Uber車上，當中有她的所有證件、信用卡、銀行卡等重要物品。他指在發現遺失當下，曾兩度經Uber App致電司機，但司機都沒有接聽電話。於是，他們就在Uber App向司機留下聯絡方式，待司機主動聯絡他們。

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直至翌日依然沒有進展，就嘗試聯絡Uber的線上客服，事主表示「打了數個小時電話也聯絡不上一個真人客服」直至可以向在線客服人員講解事情經過，他則表示客服人員的態度「似是完全不明白事情的迫切性，往往官腔作答，將責任推個一乾二淨。」

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最後他們只能到警署報案求救，事主稱「在警署苦等一個小時，終於可以落案，但係原來警察要展開調查，一定要有司機的車牌號碼」即使報案人可以提供Uber司機的姓名、相片，以及汽車型號，警方都不足以進一步調查。他們則嘗試向Uber查詢司機的車牌號碼，但基於私隱條例，Uber是不能夠向乘客提供司機的車牌號碼。結果都是徒勞無功，事主仍然不能尋回失物。

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事主亦在發文中提到「以前幸運遇着好司機，每一次也將物品送回給我，但這次看來沒有這麼幸運了」，提醒各位乘客搭Uber的時候都可以記低車牌號碼，萬一不幸遺留了隨身物品在車上，而又無法聯絡司機時，依然有一線生機可以到警署報案求助。但如果培養好落車前檢查清楚車上有沒有遺留物件的習慣，更可以大大減低同類事件發生！

原文：Instagram