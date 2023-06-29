內地女激讚香港「飯局文化」 3點完勝大陸：內地耶穌來了也得敬酒

有時候公司聚餐或飯局免不了要喝酒敬酒，但原來香港和內地的飲酒文化大有不同。有內地網民在社交平台感嘆香港的酒桌文化很友好，讓樓主直言「成為他喜歡香港的理由之一」，吸引不少網友留言表示贊同，「香港喝酒是品酒，哪怕是香檳和汽水，內地的不是烈酒都不上」、「內地耶穌來了也得敬酒」。



資料來源：小紅書

有內地網友在社交媒體小紅書以「香港酒桌文化真的很友好！」為題，讚揚香港的酒水文化，相較內地更「人性化」。內地人在跟老闆說話之前就需飲盡一大杯烈酒以表尊敬，最好是像喝水一樣喝，會不斷勸酒，好像不喝醉就代表不尊敬，有些甚至會勸些年輕女性多喝酒。有網友直接用古代的士兵喝到醉醺醺就是好兄弟做例子，覺得內地職場喝醉單純是為了「扮野」，強調大家是整體，香港的酒水文化正正相反。香港不會強人所難迫你喝酒，敬酒只需要碰個杯、抿一口，不能喝酒的甚至可以用果汁和茶水代替，喝一口跟一次過喝一整杯的效果都差不多，更多是借敬酒這個環節溝通交流，與內地那一套「服從命令」大相逕庭。

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除了敬酒喝酒的文化差異之外，相信大家也免不了客套說話，在飯局都會感謝上司、老闆一年來的照顧，樓主表示整個飯局的氣氛兩地相差甚遠。內地的老闆雖然也會鼓勵你、再接再厲，但也會在其後善意地指出平時工作上需要改善的地方，令參加飯局的打工仔倍感壓力，也需在其後敬酒一杯以表敬意。而香港大部份老闆會感謝員工的努力，不會讓原本輕鬆溝通的氣氛變得緊張起來，令樓主感嘆「雖然本意都是讓我繼續幹活，但感受真的大不同！」

資料來源：小紅書

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貼文底下也吸引了不少兩地網民留言，評論一面倒認同樓主，直言內地需要太多應酬，每次都要把酒當水喝，還一定要是度數高的白酒，在香港整個應酬的體驗比內地要好很多，「在這裏（香港）生活再久點，你會發現在飯局觀察到的差異，也體現在公私生活中不同環節，核心是尊重和自重！」、「香港同事問我為什麼內地要灌酒，我反而答不上來。 」