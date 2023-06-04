性交少於這分鐘＝低標準？醫生揭「最理想」時間＋1招增強戰鬥力

相信不少男生都曾好奇，究竟愛愛多少分鐘才算持久，正常又是多少分鐘呢?泌尿醫生表示，不論男生女生，她們的實際做愛時間與理想的時間往往都相差起碼兩倍以上，因而她們經常對此感到失望，但其實經專業研究顯示愛愛時間達到7-13分鐘已經堪稱「完美」，而日常一個動作就可令你JJ持久度Power UP!



圖自「程威銘醫師Dr. DKK」YouTube頻道

近日，泌尿科程威銘醫生於個人YouTube頻道分享指，自己於門診時常常有病人跟他求醫，皆因他們覺得自己愛愛的過程時間不夠長，但每當醫生一問才發現他們認為「不夠久」的標準，其實都是「正常」的範圍之內。程醫生表示，有研究顯示大概有80%男女都希望自己愛愛，由進入到高潮的過程能夠超過，與他們實際上的時間都有著「巨大的落差」。

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他表示，有另一個研究指出，男生的理想性交時間為18.45分鐘，女生則為14.34分鐘，但實際上兩者分別只有7.86分鐘和7.03分鐘，即與理想時間足足相差超兩倍，因此他們才會往往對此帶有焦慮感和感到失望。有研究亦曾以「按碼錶」的方式統計男生的從進入到射精的實際時間，結果顯示大部分的男生約5.4分鐘便會射精，而另一個使用同樣方式統計的研究則表示，沒有早洩問題的男生約7.3分鐘便會「撐不住」，而有早洩的男生則大概只能堅持1.8分鐘。

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但於專家的角度上到底多少分鐘才算足夠呢?程醫生指，有外國的研究曾搜集180位擁有超過20年經驗的美國和加拿大的性治療師，對於做愛時間何為正常或太短等等的判斷，結果顯示性治療師認為做愛超過3-7分鐘為「足夠」，而7-13分鐘可算是「完美」的時間，但若性交的時間只有1-2分鐘則代表「真的是太短了」。總而言之，最正常且最足夠令人滿意的性交過程時間為3-13分鐘。

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程醫生也表示，病人們常常覺得自己性交的時常不夠持久，其實很多都並非因他們有早洩問題，實際上他們是因「體力不足」而導致，有些人可能只是進行2-3分鐘，便覺得又喘又累，不是射不出來，便是直接軟掉，如要改善此問題，他建議男生們常運動，提升個人體力，才能有足夠和理想的性交生活。