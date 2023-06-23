BB屯門巴士狂哭　中年漢疑同行男女是「拐子佬」報警　網民激讚

去年6月，「跨部門反恐專責組」推出「反恐舉報熱線」，推廣「全民反恐 • 見疑即報」，但其實市民除了「反恐」之外，對於身邊所發生的事都應該多加注意，守望相助。日前（19日），社交平台上流傳一條影片，影片中一名男子於巴士上因旁邊的小孩一直哭泣，但他的家長卻沒有理會而報警，背後原因卻令人暖心。



《PTU機動部隊》劇照

影片中，一名自稱是報案人的中年男子向警員陳述事件經過:「我發現前面有一對男女抱住BB，（巴士）由深水埗開到屯門，個BB喊得好勁都無理佢」，影片中段開始因離開了巴士，街上收音問題導致無法清晰聽到男子後續的對話，只能聽到他神情激動地說「我係擔心啊！」疑是因為那對「父母」無視小孩的哭泣聲，讓影片中的男子懷疑他們是「拐子佬」而報警求助。

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(FaceBook影片截圖)

影片迅速於網上流傳，評價亦很兩極。有一部分網民認為該名男子因少少事就報警，是浪費警力的行為，更有網民直指他「多餘」，但同時也有一部分網民認為男子「做得好」，認為如果搞錯，最多只是浪費時間，但如果真的出現「拐子佬」的話就能拯救到一個生命。當然也有一些愛「食花生」的網民表示學到一招，以後戲院、飛機、餐廳中忍受不了隔壁的小孩一直哭，就可以「報警求助」。

《開罐》就事件已向警察公共關係科了解查詢。