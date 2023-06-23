深圳美食｜¥25大大球Gelato口味特別　7間意大利手工雪糕店推薦

不知不覺，進入六月這種誰都別想活的天氣讓人對「雪糕」的抵抗力，又弱了幾分。



這次的深圳雪糕地圖‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍，我們蒐集了最近很紅的7家Gelato。👇👇👇

+ 7

忽然火了的意大利傳統手工雪糕Gelato是什麼？

科普二者區別‍‍：

Gelato：牛奶+「食材」+空氣膨脹率20%‍‍‍

雪糕ice cream：動物／人工奶油+牛奶／奶粉+「科技和狠活」+香料+空氣膨脹率60%+



Gelato，在意大利語中叫做雪糕，但不同於我們常見的美式雪糕&軟雪糕，它自成一派，現在意大利傳統手工雪糕都統稱為Gelato。更重要的是，它具有低糖、低脂、低熱量的特點，精準狙擊了當前都市人的健康取向標準。況且酷暑已至，誰還能忍得住不吃冰淇淋呢！更何況它還吃不胖。

Gelato，為什麼這麼貴？

Gelato的市場價，在深圳大概是25元（人民幣，下同）一個球。這個時候就有小朋友問了，為什麼Gelato這麼貴？

手工製作是它的靈魂，選料也很講究，基本是時令水果、天然堅果、新鮮牛奶等，除了原料外，製作不加一滴水，低速攪拌打一盤需要30分鐘左右，這樣打入的空氣更少更紮實綿密，所以同體積的情況下，Gelato比普通冰淇淋重了將近一倍。

Gelato分兩種包裝規格，蛋筒裝or杯裝，蛋筒都是每日新鮮手作；杯裝的話吃起來方便，因為製作無添加，融化程度非常快。

深圳Gelato指南 酷暑退散！

1. findessert飲食商店

巡遊深圳Gelato之旅第一站，我選這家。特別想誇誇獨棟的雙層小樓，像極了韓國街頭，忍不住拿起手機狂拍284張。

主理人推薦的鹽烤西西里開心果&芭樂番茄紫蘇口味，入口就驚豔到了，彷彿是在吃冰凍的液體開心果，鹹味的冰淇淋吃起來絲毫不膩，非常香。紫蘇口味的很清爽，會更有層次感，細抿能吃到果肉顆粒。

FINDESSERT飲食商店

店舖地址 | 深圳市南山區設計公社C區負1樓下沉廣場

營業時間 | 週一至週日 12:00-20:00

參考人均 | 34元

推薦口味 | 鹽烤西西里開心果、芭樂番茄紫蘇‍



2. MORIE

在小紅薯上小有名氣的Morie，開在南山區的南頭古城內，粉色小房子的裝潢，ins裝修很簡約。主理人表示：「很早就喜歡Morie這個名字，讀音也近似中文的魔力，可愛又俏皮。」

他家最紅的口味是芒果日本柚&桂花烏龍，但去的不湊巧，日本柚已經售罄了。好在還是吃到了最後一球桂花烏龍，茶味和桂花是一對好cp，融合得很好，比直接喝還清新爽快。

MORIEGelato

店舖地址 | 深圳市南山區中山西街3號

營業時間 | 週一至週日 11:00-20:00

參考人均 | 34元

推薦口味 | 芒果日本柚、桂花烏龍‍



+ 8

3. VENCHI

愛吃朱古力的朋友推薦了VENCHI，説它家的朱古力味一口封神。香港也有，在上海很紅，經常需要排隊。深圳店開在萬象天地，價格是Gelato裏偏高的。‍

點了黑巧克力和榛子巧克力，第一口便感受到了用料的頂級，82%的巧克力味濃而不膩，醇厚黑巧帶點苦，黑巧人會很喜歡。

搭配蛋筒需要加15元／個，蛋筒上會沾上巧克力醬和果仁，甜蜜得來帶點熱量。

Venchi（壹方中心店）

店舖地址 | 深圳市寶安區新湖路99號壹方中心B1-B1-101

營業時間 | 週一至週日 10:00-22:00

參考人均 | 50元

推薦口味 | 黑巧克力



4. LUNEURS

它家在上海，隸屬於gelato的第一梯隊。深圳第一家開在萬象天地，進店必點的口味是海鹽焦糖，推薦指數五顆星，35元一個單球。

入口就是夏天的氣息，表面撒了粗鹽粒。裏面還有焦糖餅乾，整個搭配都很厲害，每一口都有探索的小驚喜。這款建議杯裝，融化速度真的很快。‍

Luneurs（南山萬象天地店）

店舖地址 | 深圳市南山區萬象天地里巷一樓

營業時間 | 週一至週日 10:00-24:00

參考人均 | 50元

推薦口味 | 海鹽焦糖、香草黑巧克力



5. Cream story（可麗牧意大利手工冰淇淋）

這家是粉絲羣的推薦，口味很多，遵循時令來出。每一次來，幾乎都可以有不同體驗。

還是聽了店員的推薦：國窖酒口味。整體酒味不濃，但卻滿嘴留香，白酒的香和冰淇淋混在一起，意外地很清爽。喝酒的朋友就不要嘗試啦～‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

店員很熱情，會給顧客逐一介紹慢慢試，找到喜歡一款再埋單。

Creamstory可麗牧意大利手工冰淇淋（意庫店）

店舖地址 | 深圳市南山區興全一路3號南海意庫2號樓

營業時間 | 週一至週日 10:00-22:00

參考人均 | 50元

推薦口味 | 國窖酒、開心果口味



+ 3

6. LACOLA Gelato

開在福田山姆出入口旁邊的星巴克對面，一輛鐳射色小車造型的店面。

可以試吃口味，選了很少見的晴王茉莉，入口冰冰涼涼，茉莉茶的加入讓整體甜度降低了。杯裝會配棉花糖和小餅乾。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

LACOLA Gelato意式手工冰淇淋（印力中心店）

店舖地址 | 深圳市福田區香蜜湖街道竹園社區農林路69號印力中心1層01-K08

營業時間 | 週一至週日 10:00-22:00‍

參考人均 | 36元‍

推薦口味 | 薄荷巧克力、每月限定



7. Thé 馥

剛開沒多久的Thé馥，知道的人不多。網上評價都很不錯，價格也是相對實惠，25元／球（無敵大個），可以説是深圳gelato界的遺珠了。

最喜歡的和覆盆子，用料紮實，酸味會佔比更高，一下就驅散了深圳酷暑。

Thé 馥

店舖地址 | 深圳市羅湖區梅園路71號深圳萬象食家B2層B225（筍崗地鐵站A口旁）

營業時間 | 週一至週五 10:00-22:00、週末 10:00-20:30

參考人均 | 25元

推薦口味 | 肉桂、氈酒



【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】