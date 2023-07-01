港車北上｜珠海長隆橫琴灣酒店　$1,300豪住500呎+任玩海洋王國！

珠海一日遊｜港車北上正式啟動，7月1日零時起經申請的香港車輛可以經港珠澳大橋往來香港與廣東省！不少人在過了大橋之後，當然是近近哋先從珠海市慢慢玩再上去啦！不過珠海市咁大唔知點玩好？記者就為大家實試一下珠海長隆橫琴灣酒店，經Klook預訂套票，體驗下一站式的度假感覺，齊齊睇吓有咩玩啦！



珠海長隆橫琴灣酒店（王嘉維攝）

記者在經過港珠澳大橋後，從拱北直往珠海長隆國際海洋度假區出發，車程約30分鐘左右。至於停車場方面，度假區內設有大型停車場，只需要在Check in時向職員報上車牌號，在入住期間至退房日當天，都可享有免費停車服務，對自駕人士相當友善。

是次筆者入住的房型為度假海景雙床房（面積約500呎），視野開揚採光度高。甫入房間走出陽台，一望無際的珠海映入眼簾，在宏偉的酒店外觀下，還看到底下的海豚池中有可愛的海豚正在與池邊的遊客互動，轉身、魚躍等一幕幕相當逗趣。細看房間內的擺設都與海洋有關，例如畫上貝殼的地氈、掛畫、一次性衛浴用品的外盒等，充滿著小巧思。浴室為乾濕分離，有獨立洗手間和淋浴間，當然少不了可以貫穿房間看到外面景色的大浴缸，讓你在度假過程中浸浸浴盡情放鬆身心。

在放下行李稍作休息後，馬上前往位於酒店的橫琴灣水世界，這個海灘花園佔地達12,000平方米，有齊室內室外的嬉水區，也有滑梯、按摩池、飄流區、沖浪池等，在夏天玩水真的只有一個字，爽！用埋酒店作為打卡的背景，仲好有異國度假風情！不過較為可惜的是池裡的海豚觀賞池正在維護，否則仲可以同可愛的海豚合照！只好移步到大堂的海豚觀賞區，從池邊看看可愛的海豚，與牠們互動一下啦！

+ 1

之後乘搭穿梭巴士啟程至長隆海洋王國，入園後即可看到一隻巨大的魔鬼魚，還有海洋大街的巨型LED天幕，只可以用非常震撼這4個字來形容，也代表著一場「海洋之旅」正式展開。由於樂園十分大，想在一天內逛完玩完絕對有難度，記者先後遊覽了海洋奇觀的鯨鯊館、極地探險的白鯨館、北極熊館、企鵝館等（大約只玩了園區4分1左右吧），海洋奇觀總建築面積達22,000平方米，魔鬼魚、鯊魚、海龜、各種珍奇魚類多達2萬多條，場面相當壯觀。在觀看可愛又宏偉的海洋生物時，也可拓闊對海洋的知識，對日後的海洋保育也有幫助。

+ 5

另外，園內不時都有大型匯演，記者有幸看到超級猛獁巡遊、海洋夜光大巡遊，以及最令筆者喜出望外的海洋保衛戰。在夜間的海洋保衛戰表演中，音樂、激光、煙花、噴泉、無人機、水上飛人，多者同時配合，演出規模相當宏大，精彩得令遊人不斷拍手叫絕。表演在每天晚上8時準時上演，約長15分鐘左右，精彩程度能媲美迪士尼樂園的煙花表演，十分建議觀看完再離園！

酒店內的設施和活動極多，在2天1夜之內無法全部體驗，但可以肯定的是，筆者在入住的這段時間內，吃喝玩樂從來都沒有離開過園區，是真正的一站式度假體驗，更多的就留給大家自己體驗和發掘吧！

珠海長隆橫琴灣酒店

地址：珠海橫琴新區富祥灣

預訂連結：KLOOK價格：雙人套票$2,604起（豪華園景房1晚（含珠海長隆海洋王國成人票+贈橫琴灣水世界門票）