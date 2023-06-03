珠海110萬呎水上樂園¥61任玩　獨有眼鏡蛇王滑道！口岸巴士直達

夏日熱辣辣，放假最應該做的當然就是玩水啦！香港的水上樂園相信不少人已經玩過啦，那內地的水上樂園大家又玩過未啊？這次《開罐》為大家介紹的是位於珠海超抵玩的大型水上樂園「夢幻水城」，樂園佔地超過110萬呎，並以古埃及作為背景主題，每一項設施都滲透著神秘的氣息，而且門票只需$61！



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位於珠海九洲大道蘭埔的「夢幻水城」，樂園佔地11萬平方米，是珠海最大型的情景式水上樂園，內裡以文名古國埃及作為背景主題，並擁有超過20項遊樂設施，除了水上樂園必有的「彩虹滑梯」、漂流河、造浪池等等的設施外，樂園更特地設置了兒童遊玩區和情侶池等等的特別設施，不論你是家庭、朋友還是情侶，來到樂園都一定玩到樂而忘返！

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樂園裡除了必玩的6層樓高經典彩虹滑梯外，有著超像真又霸氣設計的「眼鏡王滑道」都是一定不能錯過的設施，滑梯不但設計上十分用心，而且該滑道更是歐洲原裝進口，世界首條採用環形競速管道滑道技術的滑梯。然而最重要的是滑道相當刺激，當大家從蛇的身體裡回旋而出後，並會以超高速直奔進眼鏡蛇的「血盆大口」當中，不論是視覺，還是身體都能同時享受刺激感。

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樂園中還有一項不得不試的遊樂設施，便是「諾亞方洲合家歡滑道」，滑道總長超過200米，並分為開放式和黑洞滑道兩個部分，然而黑洞部分內裡更設有光影夢幻效果，大家只要一進到黑洞便會彷如正穿梭於時光隧道當中，而且設施能容納4人同時遊玩，大家可與家人一同感受這刺激又華麗的冒險之旅！

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至於門票方面，大家可於網上購買夢幻水城的門票，門票共分為兩類，包括單人票（$61）和雙人票（$128）。大家如若在港珠澳口岸前往珠海，可乘搭25號巴士，並於圓明新園站下車，即可到達，或乘搭的士前往，車費若約$20元人民幣。

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珠海夢幻水城

地址：中國廣東省珠海市香洲區蘭埔（圓明公園旁）

交通：

1.港珠澳口岸前往珠海，可乘搭25號巴士，並於圓明新園站下車

2.乘搭的士，車費約$20人民幣

營業時間：星期一-星期日 10:00 - 22:00