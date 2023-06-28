加拿大華裔長者唐人街商場耍太極被趕　職員涉歧視：這裡不是中國

事發在5月26日早上8時50分，加拿大溫哥華一班低收入長者，進入了當地唐人街的華埠廣場（Chinatown Plaza Mall）內準備開始耍太極，不過商場的人員要求他們離去更威脅報警，期間一名商場工作人員在驅趕時，言語間大爆歧視風波，溫哥華市府後來更出面回應事件！



IG@colourmemama

據外媒報道，事發在5月26日早上8時50分，一班低收入長者進入了加拿大溫哥華唐人街的華埠廣場（Chinatown Plaza Mall），準備進行耍太極活動，活動由Yarrow Intergenerational Society for Justice（世代同行會）舉辦，每兩周會舉辦一次。但就在開始之前，商場保安要求他們離去，更揚言報警處理。

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Yarrow Intergenerational Society for Justice發言人Sean Cao和另一目擊者Stephanie Leo稱，在保安驅趕期間，說出了一句「this isn’t China, this isn’t Hong Kong, you can’t just gather and work out here（這裡不是中國，也不是香港，你們不可以在這裡聚集和做運動）」的歧視性言論。在協會9am到達現場處理調停時，Cao指商場工作人員還叫「who did not speak English to step aside（不會說英文的讓開一邊）」。

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Sean Cao直言，當時的情況使人悲傷和心碎，長者們感到不受歡迎。還稱長者當時欲繼續進行耍太極活動時，商場工作人員還試圖逼近長者們，些微地碰觸他們的手臂，以阻止活動的進行。事件爆出後不斷燃燒，華埠廣場的持有者溫哥華市政府，在6月24日時發表回應，就事件向當日的長者道歉，雖然無法核實當日曾有種族文化歧視的言論，但強調不會容忍任何形式的種族主義。

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