加拿大華裔長者唐人街商場耍太極被趕　職員涉歧視：這裡不是中國

事發在5月26日早上8時50分,加拿大溫哥華一班低收入長者,進入了當地唐人街的華埠廣場(Chinatown Plaza Mall)內準備開始耍太極,不過商場的人員要求他們離去更威脅報警,期間一名商場工作人員在驅趕時,言語間大爆歧視風波,溫哥華市府後來更出面回應事件!



IG@colourmemama

據外媒報道,事發在5月26日早上8時50分,一班低收入長者進入了加拿大溫哥華唐人街的華埠廣場(Chinatown Plaza Mall),準備進行耍太極活動,活動由Yarrow Intergenerational Society for Justice(世代同行會)舉辦,每兩周會舉辦一次。但就在開始之前,商場保安要求他們離去,更揚言報警處理。

👉FaceTime詐騙!港人收奇怪電話原來誤聽即被盜2大資料 記者都中伏

IG@colourmemama

Yarrow Intergenerational Society for Justice發言人Sean Cao和另一目擊者Stephanie Leo稱,在保安驅趕期間,說出了一句「this isn’t China, this isn’t Hong Kong, you can’t just gather and work out here(這裡不是中國,也不是香港,你們不可以在這裡聚集和做運動)」的歧視性言論。在協會9am到達現場處理調停時,Cao指商場工作人員還叫「who did not speak English to step aside(不會說英文的讓開一邊)」。

👉小紅書大推香港野菇 牛油炒最香口?港人呼籲咪亂食:食完變仙姑

IG@colourmemama

Sean Cao直言,當時的情況使人悲傷和心碎,長者們感到不受歡迎。還稱長者當時欲繼續進行耍太極活動時,商場工作人員還試圖逼近長者們,些微地碰觸他們的手臂,以阻止活動的進行。事件爆出後不斷燃燒,華埠廣場的持有者溫哥華市政府,在6月24日時發表回應,就事件向當日的長者道歉,雖然無法核實當日曾有種族文化歧視的言論,但強調不會容忍任何形式的種族主義。

👉黃子佼禿頭疑因縱慾一日3次?醫生親解:每日打手槍次數上限是...